Четыре молодые красавицы из Новосибирска вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис» — что они рассказывают о себе

Четыре красотки из Новосибирска вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис»
Четыре жительницы Новосибирска прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис». Все девушки, как и требовали условия, работают в офисах: в 2ГИС, банке и у крупного автодилера. Корреспондент НГС разыскал всех четырех и попросил рассказать о себе.
Конкурс «Мисс Офис» начался еще в феврале 2021 года. Кастинги шли во многих регионах России, странах СНГ и некоторых других зарубежных странах. После многочисленных кастингов в полуфинал прошли 130 девушек из разных городов России, ОАЭ, Германии, Португалии, Италии, Казахстана, Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Кипра, Словакии, Швейцарии, Чехии, Вьетнама, Абхазии, Грузии, Китая, Турции, США, Испании. Из Новосибирска в полуфинале оказались четыре красавицы. В финал пройдут 30 участниц.
Елизавета Гизбрехт, 25 лет, рост — 179 см
Елизавета окончила юридический факультет НГУ. Сейчас работает юристом по корпоративным вопросам в компании 2ГИС. Не замужем.
— Главный девиз по жизни — не бояться, пробовать, рисковать и верить в свои силы. Я думаю, каждый может победить свои страхи, главное верить в себя. Я посмотрела финальное шоу в прошлом году. Мне понравился стиль конкурса. Меня заворожило. В школьные годы я активно принимала участие в различных мероприятиях, часто была ведущей. Наверное, соскучилась по сцене. Ну и хочется чего-то нового, нравится вся эта суета и подготовка.
Анастасия Демиденко, 25 лет, рост — 170 см
Окончила СГУГиТ. Сейчас Анастасия работает специалистом по охране труда и пожарной безопасности в компании ТД «ТОР». Несколько лет назад девушка участвовала в университетском конкурсе красоты.
— Это не просто «Мисс университет», «Мисс красоты», этот конкурс — вызов самой себе. Хочется попробовать что-нибудь интересное, познакомиться с новыми людьми, — рассказала Анастасия Демиденко.
Девушка увлекается трекингом, настольным теннисом и бегом — принимает участие в забегах.
— Свободного времени практически нет. Но я стараюсь проводить свободное время с пользой. У меня есть собака породы бигль, занимаюсь спортом, — добавила девушка.
Алина Труфанова, 27 лет, рост — 174 см
Девушка окончила НГУЭУ. Сейчас она занимает должность старшего менеджера по работе с юридическими лицами в банке АО «Райффайзенбанк». Не замужем. Для Алины это уже не первый конкурс красоты, прежде она принимала участие в конкурсе «Мисс Европа Плюс».
— Мне захотелось разнообразить свою офисную жизнь, поэтому я решила поучаствовать. Получить новые впечатления, эмоции, завести новые знакомства, — рассказала корреспонденту НГС Алина Труфанова.
Помимо работы девушка занимается фитнесом, ходит на танцы. Алина любит активные виды спорта: сноуборд, поездки на мотоцикле — все, что связано со скоростью.
Татьяна Григорьева, 22 года, рост — 170 см
Девушка окончила НГАУ. Сейчас занимает должность маркетолога у официального дилера Audi.
— До этого у меня был несостоявшийся опыт. Я планировала участвовать в конкурсе «Мисс университет НГАУ», но из-за пандемии всё отменили, — отметила Татьяна.
В свободное время девушка занимается вокалом, ходит в зал и любит проводить время с друзьями. Также сейчас девушка учится в магистратуре, поэтому свободного времени у нее не так много.
20 сентября на сайте конкурса «Мисс Офис» начнется интернет-голосование за полуфиналисток для определения 30 участниц, которые пройдут в финал и поедут в Москву на шоу. Известны финалистки станут 11 октября. Победительница «Мисс Офис» получит
В 2020 году победительницей конкурса «Мисс Офис» стала главный кадровик новосибирского банка «Открытие» Анна Локтионова. Она стала победительницей