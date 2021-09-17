Четыре молодые красавицы из Новосибирска вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис» — что они рассказывают о себе

Четыре жительницы Новосибирска прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис». Все девушки, как и требовали условия, работают в офисах: в 2ГИС, банке и у крупного автодилера. Корреспондент НГС разыскал всех четырех и попросил рассказать о себе.



Конкурс «Мисс Офис» начался еще в феврале 2021 года. Кастинги шли во многих регионах России, странах СНГ и некоторых других зарубежных странах. После многочисленных кастингов в полуфинал прошли 130 девушек из разных городов России, ОАЭ, Германии, Португалии, Италии, Казахстана, Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Кипра, Словакии, Швейцарии, Чехии, Вьетнама, Абхазии, Грузии, Китая, Турции, США, Испании. Из Новосибирска в полуфинале оказались четыре красавицы. В финал пройдут 30 участниц.