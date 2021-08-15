От юного пародиста до элегантного ведущего. Как брак с Примадонной преобразил Максима Галкина

На вопрос, как Максим Галкин выглядел в 90-е, он отвечал лично, размещая в микроблоге старые фото. Так, пользователи могли видеть кудрявого юношу с короткой стрижкой в полосатых шортах на отдыхе в Греции, или же на даче во Внуково со старшим братом Дмитрием, или на лыжном курорте Турции в темно-синем спортивном костюме.

— Прошу обратить внимание тех, кто считает, что моя нижняя губа «выросла» только сейчас: поверьте, у меня все отросло длинным сразу, — пояснял Максим хейтерам, обвинявшим его в пластике.

На самом деле оценивать стиль юмориста того периода глупо: накладывало свой отпечаток время, одежда была типичной для постсоветского пространства. А вот сценические образы Максима вполне можно обсудить.



Эксперименты с волосами и костюмами

На заре нулевых Галкин часто выступал в классическом черном костюме и белой рубашке, носил простую короткую стрижку и не думал выпрямлять кудри. Выйдя на сцену, с виду серьезный молодой мужчина менялся в лице и перевоплощался в Ельцина или Черномырдина.