От юного пародиста до элегантного ведущего. Как брак с Примадонной преобразил Максима Галкина

Карьера юмориста пошла на взлет задолго до сближения с Аллой Пугачевой, но об эволюции стиля Максима Галкина окружающие заговорили уже после свадьбы пары. Что же толкало пародиста к переменам: профессиональный успех или личное счастье? Историю юмориста и одного из самых популярных отечественных шоуменов рассказывают наши друзья из «СтарХита».
Съемки «Музыкалити», велопрогулки, семейный отдых, звездные праздники — красивая картинка привлекает пользователей Сети. Поклонники отмечали, что рядом с харизматичным мужем Алла Пугачева словно помолодела. Но не будет ошибочным и утверждение, что Максим преобразился, став мужем Примадонны и папой двойняшек Лизы и Гарри.
Детство и юность
Впрочем, со словами про долгий путь до судьбоносной встречи мы погорячились, ведь шапочное знакомство с Примадонной состоялось, когда Галкину было всего три года. Сохранился даже снимок, где родители Максима позируют с Аллой Борисовной на совместном ужине. Дело в том, что в 1979-м семья будущего юмориста находилась в ГДР, куда Пугачева как раз приехала на гастроли. Разумеется, тогда близкие Максима Галкина не подозревали, что спустя 32 года сын женится на знаменитой артистке.
А вот фото из школьных лет Галкина: «Я с барышней на вечеринке в школе, посвященной балам XIX века. 5-й класс», — подписал его юморист.
Так как папа был военным, семья часто переезжала. Галкин успел пожить в Одессе, Улан-Удэ и в Сосновом Бору, прежде чем осел в Москве. С детства мальчик играл в школьных спектаклях, а в средних классах уже начал пародировать одноклассников, педагогов и директора. В дальнейшем Максим учился на факультете лингвистики в РГГУ, а в 1994-м выступил на сцене Театра эстрады, что и определило его профессиональный путь.
— Вот я выхожу из православного магазина на Халкидики в умопомрачительных шортах, которые я, видите ли, срезал у Сабрины, — иронизировал юморист.
На вопрос, как Максим Галкин выглядел в 90-е, он отвечал лично, размещая в микроблоге старые фото. Так, пользователи могли видеть кудрявого юношу с короткой стрижкой в полосатых шортах на отдыхе в Греции, или же на даче во Внуково со старшим братом Дмитрием, или на лыжном курорте Турции в темно-синем спортивном костюме.
— Прошу обратить внимание тех, кто считает, что моя нижняя губа «выросла» только сейчас: поверьте, у меня все отросло длинным сразу, — пояснял Максим хейтерам, обвинявшим его в пластике.
На самом деле оценивать стиль юмориста того периода глупо: накладывало свой отпечаток время, одежда была типичной для постсоветского пространства. А вот сценические образы Максима вполне можно обсудить.
Эксперименты с волосами и костюмами
На заре нулевых Галкин часто выступал в классическом черном костюме и белой рубашке, носил простую короткую стрижку и не думал выпрямлять кудри. Выйдя на сцену, с виду серьезный молодой мужчина менялся в лице и перевоплощался в Ельцина или Черномырдина.
В 2001-м в жизни артиста произошло сразу несколько важных событий: получение гранта премии «Триумф» и «Золотого Остапа», старт сольных концертов и начало певческой карьеры — на фестивале в Витебске Галкин стал активно общаться с Аллой Пугачевой. Как известно, дружба звезд вылилась не только в музыкальный дуэт…
К слову, исполнители выбирали для выступлений темные наряды: Алла Борисовна — излюбленные платья-балахоны, а Максим — черные брюки и свитшоты.
В том же году Галкин начал вести «Кто хочет стать миллионером?», а позднее — «Новые песни о главном», «Две звезды» и «Танцы со звездами». Как правило, статусу ведущего соответствовали дорогие костюмы, вот только рубашки стали цветными, а галстуки более экстравагантными. К тому же шоумен нередко экспериментировал с челкой, отращиванием и выпрямлением волос.
В середине нулевых Максим обратился к образу денди: уложенные волосы, дизайнерские рваные джинсы, кожаные куртки. Многие предполагали, что руку к стилю ведущего приложила Примадонна, которая всегда отличалась отменным вкусом. На самом деле взгляды влюбленных не совпадали, и Пугачева часто критиковала имидж Галкина.
Муж и отец
По сути, история любви певицы и пародиста началась в 2001-м: Киркоров и Пугачева еще были официально женаты, но уже разъехались и жили в разных концах Москвы. Ну а Максим не скрывал, что влюбился в артистку чуть ли не с первого взгляда.
— Как каждому здравомыслящему меломану в нашей стране, мне нравилась Пугачева как артистка. Я мечтал с ней познакомиться. Для меня это было как прикоснуться к божеству. Мною двигало какое-то тщеславное желание постоять в ее солнечных лучах. И так неожиданно получилось, что мы познакомились ближе, и я узнал ее как человека. Мы почти сразу перешли на «ты». В первый раз я ей позвонил после того, как мы встретились на дне рождения Петра Шаболтая. Там же, кстати, я пригласил ее на танец. Не помню, через сколько я решился ее набрать, через два-три дня вроде. И ее первый вопрос был, почему я так долго не звонил, — пояснял Галкин в фильме Первого канала «Моя жена — Алла Пугачева».
В 2005-м поп-король и Примадонна развелись, так что уже никто не мог упрекнуть Максима в ухаживаниях за замужней женщиной. Правда, теперь скептики твердили, что пара долго не продержится: мол, 27-летняя разница в возрасте убьет любые чувства, если таковые имеются. Но хейтеры ошиблись — бок о бок влюбленные преображались и меняли свою жизнь.
В 2009-м, когда Алла Борисовна и Максим уже открыто выезжали вместе в свет, артист появился на публике с усами и бородкой. Ходил он так недолго, зато поклонники еще несколько месяцев обсуждали, была это неудачная затея стилиста или же попытка юмориста казаться старше...
Ну а в 2011-м состоялась свадьба года: Пугачева в белом мини-платье и роскошных украшениях от жениха, Галкин — в смокинге и норковой шубе до пят. Вскоре супруги поселились в особняке, похожем на замок, в деревне Грязь, но скрыть информацию о семейной жизни им не удавалось даже в отдалении от мегаполиса.
В 2013-м на всю страну прогремела новость о рождении у пары двойняшек Лизы и Гарри. Папарацци устроили охоту за снимками детей, так что супруги решили опубликовать фото наследников в соцсетях, дабы снизить уровень ажиотажа. Так зажглись новые звезды Instagram: красивые, совсем юные и естественные.
С того момента жизнь Максима Галкина разделилась на две части: с одной стороны, он оставался востребованным ведущим — на премии «МУЗ-ТВ», в «Сегодня вечером», с другой — праздничные костюмы возвращались в гардеробную, как только шоумен примерял на себя роль отца и мужа. Так, он гулял с детьми в брендовых олимпийках, отправлялся на отдых в толстовках, худи и поло. Стиль casual и спорт-шик впоследствии перекочевал и в студию «Музыкалити».
Раньше Максим говорил, что у него сложные отношения с модой, а в гардеробе часто можно обнаружить несочетаемые друг с другом вещи из разных стран. Однако поклонники уверены: с возрастом Галкин научился выглядеть органично в любом наряде. А уж если рядом любимая жена, очаровательная дочка и сын, одетый в рубашку той же расцветки, что и у папы, — лайки подписчиков точно обеспечены.