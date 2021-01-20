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Горячая Покахонтас: эротический снимок новосибирского фотографа попал в итальянский журнал Vogue

Случайная идея сибиряка покорила итальянцев, он реализовал ее с помощью рулона бумаги за 100 рублей

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То самое фото, которое заметил журнал Vogue

То самое фото, которое заметил журнал Vogue

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Эротический снимок новосибирского фотографа попал в итальянский журнал Vogue

Снимок новосибирского фотографа Андрея Болдышева попал в итальянский журнал Vogue — из серии фотографий итальянские редакторы высоко оценили только одну, разместив ее у себя на сайте. Итальянцев привлекла игра света на изображении — фотограф добился такого эффекта при помощи обычного рулона бумаги.

Красоты кадру придала самая обычная бумага из магазина «Леонардо» по цене 100 рублей за рулон

Красоты кадру придала самая обычная бумага из магазина «Леонардо» по цене 100 рублей за рулон

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Андрей Болдышев работает в фото сфере уже 7 лет, снимает портреты, репортажи, предметы. У фотографа есть команда помощников — световой дизайнер и стилист, которые помогают ему реализовывать творческие проекты.

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Световой дизайнер тоже поддержала идею с бумагой, а не с пленкой — так свет лег более мягко&nbsp;

Световой дизайнер тоже поддержала идею с бумагой, а не с пленкой — так свет лег более мягко 

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— Идея съемки пришла в голову случайно, я смотрел в интернете картинки и придумал концепцию из нескольких образов. Я хотел показать отражение солнечных лучей на модели сквозь бумагу, потому по текстуре она смотрится красивее. Можно было использовать полиэтилен, но с бумагой смотрится выигрышнее, — говорит Андрей Болдышев.

Этнические мотивы отлично вписались в концепцию кадра

Этнические мотивы отлично вписались в концепцию кадра

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Готовые снимки Андрей Болдышев сам разослал в разные журналы и не ожидал, что его фотография попадет в Vogue — редакция выбирает работы по своим личным критериям и публикует их бесплатно. По словам Андрея Болдышева, отметка в модном журнале не принесла ему доход, а только лишь моральное удовлетворение.

Фотограф шутит, что теперь смело может хвастаться результатом творчества друзьям и маме

Фотограф шутит, что теперь смело может хвастаться результатом творчества друзьям и маме

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Парикмахер с левого берега попала в Vogue — она создает сумасшедшие прически из еды, стекла и старых коряг — экспериментальные идеи Дарьи Севастьяновой покорили не только столицу, но и Европу.

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фотосессиятворческая съемкажурнал Vogue
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