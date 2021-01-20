Горячая Покахонтас: эротический снимок новосибирского фотографа попал в итальянский журнал Vogue

Эротический снимок новосибирского фотографа попал в итальянский журнал Vogue
Снимок новосибирского фотографа Андрея Болдышева попал в итальянский журнал Vogue — из серии фотографий итальянские редакторы высоко оценили только одну, разместив ее у себя на сайте. Итальянцев привлекла игра света на изображении — фотограф добился такого эффекта при помощи обычного рулона бумаги.
Андрей Болдышев работает в фото сфере уже 7 лет, снимает портреты, репортажи, предметы. У фотографа есть команда помощников — световой дизайнер и стилист, которые помогают ему реализовывать творческие проекты.
— Идея съемки пришла в голову случайно, я смотрел в интернете картинки и придумал концепцию из нескольких образов. Я хотел показать отражение солнечных лучей на модели сквозь бумагу, потому по текстуре она смотрится красивее. Можно было использовать полиэтилен, но с бумагой смотрится выигрышнее, — говорит Андрей Болдышев.
Готовые снимки Андрей Болдышев сам разослал в разные журналы и не ожидал, что его фотография попадет в Vogue — редакция выбирает работы по своим личным критериям и публикует их бесплатно. По словам Андрея Болдышева, отметка в модном журнале не принесла ему доход, а только лишь моральное удовлетворение.
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