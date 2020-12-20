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Дети барахолок: новосибирцы показали, как одевались в 2000-х (не верится, что это было недавно)

Кто-то лихо комбинировал спортивную ветровку с кожанкой. А кто-то носил стильные наряды, сшитые мамой

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Такие снимки вызывают ностальгию. Кажется, двухтысячные были совсем недавно, но только представьте: детям, родившимся в 2000 году, сегодня уже 20 лет

Такие снимки вызывают ностальгию. Кажется, двухтысячные были совсем недавно, но только представьте: детям, родившимся в 2000 году, сегодня уже 20 лет

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Новосибирцы показали фотографии своих нарядов из 2000-х годов

Когда смотришь на свои старые фотографии, то нередко задаешься вопросами: «Боже, как я мог это носить? Чем я думал, когда делал эту стрижку? Откуда вообще взялась эта рубашка?». Однако, как бы скептически мы ни относились к своему образу из прошлого, это память, а снимки в нелепых или просто недостаточно модных (по современным меркам) нарядах помогают вспомнить ту атмосферу, которую уже не вернуть. На этих выходных НГС попросил подписчиков в Instagram прислать свои фотографии в одежде 2000-х годов. Посмотрите, что носили новосибирцы в те годы.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

У вас есть тоже интересное фото с одеждой из двухтысячных? Присылайте нам в директ инстаграма @ngs_news (и заодно подписывайтесь на нашу страничку, вот ссылка).

По словам читательницы, вещи покупали, «как и все», на барахолке

По словам читательницы, вещи покупали, «как и все», на барахолке

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Джинсы клеш были популярны в те годы

Джинсы клеш были популярны в те годы

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И кожа, и мех — почему бы не совместить их в одном наряде?

И кожа, и мех — почему бы не совместить их в одном наряде?

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В таком платье можно было пойти куда угодно, ведь оно довольно консервативное, но элегантное. А шляпка дополняет образ

В таком платье можно было пойти куда угодно, ведь оно довольно консервативное, но элегантное. А шляпка дополняет образ

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Черный цвет актуален всегда — убедитесь сами

Черный цвет актуален всегда — убедитесь сами

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Спортивная ветровка, кожанка и юбка вместе — почему бы и нет?

Спортивная ветровка, кожанка и юбка вместе — почему бы и нет?

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А вот школьная форма, которую носят выпускницы, не изменилась

А вот школьная форма, которую носят выпускницы, не изменилась

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Такие шапки идеально подходят для прогулок в сибирские морозы

Такие шапки идеально подходят для прогулок в сибирские морозы

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Несмотря на строгий верх, ноги девушки очень открыты. Такое сочетание сейчас встречается довольно редко

Несмотря на строгий верх, ноги девушки очень открыты. Такое сочетание сейчас встречается довольно редко

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Мама сибирячки Алёны сама шила все вещи по эскизам из журнала. Посмотрите, какое изящное платье она сделала для дочки

Мама сибирячки Алёны сама шила все вещи по эскизам из журнала. Посмотрите, какое изящное платье она сделала для дочки

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Даже свадебное платье для Алёны мама сшила сама

Даже свадебное платье для Алёны мама сшила сама

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Наряды в горошек часто встречаются и в современных магазинах. Глядя на этот снимок, можно убедиться, что этот узор уже стал классикой

Наряды в горошек часто встречаются и в современных магазинах. Глядя на этот снимок, можно убедиться, что этот узор уже стал классикой

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Хотя сейчас стилисты порой скептически относятся к колготкам, тем более блестящим, в 2000-е годы многие носили самые разные их модели

Хотя сейчас стилисты порой скептически относятся к колготкам, тем более блестящим, в 2000-е годы многие носили самые разные их модели

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А на этом фото можно увидеть сразу два стиля — деловой и спортивный. И если первый за годы остался почти таким же, то модели для занятий спортом серьезно преобразились

А на этом фото можно увидеть сразу два стиля — деловой и спортивный. И если первый за годы остался почти таким же, то модели для занятий спортом серьезно преобразились

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Советуем еще три ретро-текста

Ранее НГС рассказывал, как одевались люди в 1990-е годы. Кожаные плащи, много блеска и экстравагантные фасоны — посмотрите, чем удивляла одежда в «лихие» годы.

Также мы делали подборку о том, как в конце прошлого столетия наряжали детей. Хотя платья, пуховики и всё остальное найти было сложно, родители умудрялись наряжать малышей и школьников в удобную и яркую одежду.

В начале декабря мы попросили новосибирцев показать свои фотографии со знаменитостями. Джаред Лето, Сергей Безруков и Егор Крид — посмотрите, кто еще, кроме них, попал на снимки сибиряков.

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