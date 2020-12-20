Дети барахолок: новосибирцы показали, как одевались в 2000-х (не верится, что это было недавно)

Когда смотришь на свои старые фотографии, то нередко задаешься вопросами: «Боже, как я мог это носить? Чем я думал, когда делал эту стрижку? Откуда вообще взялась эта рубашка?». Однако, как бы скептически мы ни относились к своему образу из прошлого, это память, а снимки в нелепых или просто недостаточно модных (по современным меркам) нарядах помогают вспомнить ту атмосферу, которую уже не вернуть. На этих выходных НГС попросил подписчиков в Instagram прислать свои фотографии в одежде 2000-х годов. Посмотрите, что носили новосибирцы в те годы.