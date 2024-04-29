Закончится ли дождь? Какая будет погода в Новосибирской области — прогноз от синоптиков

Первые майские праздники вышли прохладными Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В Новосибирской области к среде, 1 мая, должны закончиться дожди, но станет холоднее. Как сообщают синоптики Западно-Сибирского метеоцентра, завтра, 30 апреля, в регионе все еще будут дожди. Синоптики составили прогноз на два дня.

Во вторник, 30 апреля, будет переменная облачность, местами небольшие дожди, по юго-востоку местами умеренные, ночью с мокрым снегом. Утром местами туманы. Ветер западный, ночью 6–11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днем скорость ветра будет 3–8 м/с, а местами порывы до 13 м/с. Ночью температура опуститься до 0...-5 градусов. Днем обещают +5...+10 градусов.



В среду, 1 мая, синоптики обещают день преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2–7 м/с, местами порывы до 13 градусов. Температура ночью будет -1...-6 градусов. Днем будет +4...+9 градусов.