До -5 градусов со снегом: в Новосибирск идет резкое похолодание — прогноз на рабочую неделю

Заморозки в регионе продлятся до конца рабочей недели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск идет резкое похолодание с облачной погодой и без осадков. К середине недели температура в регионе опустится до +1 градуса.



По данным сервиса «Яндекс.Погода», в субботу, 20 апреля, ожидается солнечная погода без осадков. Воздух прогреется до +10 градусов. В ночь на воскресенье, 21 апреля, ожидается пасмурная погода. Ночью столбик термометра покажет +10 градусов, днем до +12 градусов.

Похолодание начнется со вторника Источник: «Яндекс.Погода»











В понедельник, 22 апреля, облачная погода сохранится. В ночные часы похолодает до +3 градусов, днем до 10 градусов.



Резкое похолодание прогнозируется во вторник, 23 апреля. Ночью заморозки до -5 градусов, днем +2 и облачно. В среду, 24 апреля, в ночные часы до минус четырех градусов, днем +1 градус и пасмурно.



По данным сервиса Gismeteo, в субботу, 20 апреля, осадков не ожидается, температура составит +10 градусов.



В воскресенье, 21 апреля, прогнозируются дожди, ночью +1 градус, днем до 9 градусов. В понедельник, 22 апреля, осадки сохранятся. Ночью воздух прогреется до +5 градусов, днем до +9 градусов.

Сервис прогнозирует снег с дождями Источник: Gismeteo.ru











Во вторник сервис прогнозирует снег с дождем. Температура ночью опустится до -3 градусов, днем +5 градусов. В среду — еще холодней. Ночью температура опустится до -5 градусов, днем столбик термометра покажет -1 градус, снег с дождем сохранится.

