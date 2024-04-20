НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске

Погода

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

сев.

 757мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 93,44
EUR 99,58
Реклама

СРОЧНО

Смертельная авария с микроавтобусом на трассе

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Карта грибных мест на май
Идет жара — куда бежать
Куда пропали 37 миллиардов
Когда откроют «Спортивную»
Испытания «Суперджета»
Долгострой на Сибирской
Кто нажился на светофорах
НГС в Telegram
Весна До -5 градусов со снегом: в Новосибирск идет резкое похолодание — прогноз на рабочую неделю

До -5 градусов со снегом: в Новосибирск идет резкое похолодание — прогноз на рабочую неделю

Ночные заморозки придут в регион к середине недели

504
3 комментария
Заморозки в регионе продлятся до конца рабочей недели

В Новосибирск идет резкое похолодание с облачной погодой и без осадков. К середине недели температура в регионе опустится до +1 градуса.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в субботу, 20 апреля, ожидается солнечная погода без осадков. Воздух прогреется до +10 градусов. В ночь на воскресенье, 21 апреля, ожидается пасмурная погода. Ночью столбик термометра покажет +10 градусов, днем до +12 градусов.

Похолодание начнется со вторника

В понедельник, 22 апреля, облачная погода сохранится. В ночные часы похолодает до +3 градусов, днем до 10 градусов.

Резкое похолодание прогнозируется во вторник, 23 апреля. Ночью заморозки до -5 градусов, днем +2 и облачно. В среду, 24 апреля, в ночные часы до минус четырех градусов, днем +1 градус и пасмурно.

По данным сервиса Gismeteo, в субботу, 20 апреля, осадков не ожидается, температура составит +10 градусов.

В воскресенье, 21 апреля, прогнозируются дожди, ночью +1 градус, днем до 9 градусов. В понедельник, 22 апреля, осадки сохранятся. Ночью воздух прогреется до +5 градусов, днем до +9 градусов.

Сервис прогнозирует снег с дождями

Во вторник сервис прогнозирует снег с дождем. Температура ночью опустится до -3 градусов, днем +5 градусов. В среду — еще холодней. Ночью температура опустится до -5 градусов, днем столбик термометра покажет -1 градус, снег с дождем сохранится.

Ранее синоптики сообщили, что Новосибирскую область в этом году ждет достаточно теплое и умеренно дождливое лето и жаркое начало осени.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Весна Погода
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

Лев,  43

Ли Ли,  42

Helena,  32

Иван,  34

Alex,  29

Эдуард,  32

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление