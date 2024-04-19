В Новосибирской области потеплеет до +26 градусов, но разыграются грозы — прогноз погоды

В Новосибирске и Новосибирской области в ближайшие дни по-прежнему сохранится погодная изменчивость. На ночь обещают отрицательные температуры и без осадков. Затем могут прийти дожди с грозами. Об этом редакции НГС рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

