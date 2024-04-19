В Новосибирской области потеплеет до +26 градусов, но разыграются грозы — прогноз погоды

В Новосибирске и Новосибирской области в ближайшие дни по-прежнему сохранится погодная изменчивость. На ночь обещают отрицательные температуры и без осадков. Затем могут прийти дожди с грозами. Об этом редакции НГС рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
Ночью 20 апреля в Новосибирске установится температура 0…-2 градуса, а днем +7…+9 градусов. В ночь на 21 апреля возможны +2…+4 градуса, а днем +10…+12 градусов. Предстоящие двое суток должны пройти преимущественно без осадков.
На ночь 22 числа в городе прогнозируют +8…+10 градусов — местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем потеплеет до +11…+13 градусов.
В Новосибирской области в ночь на субботу обещают 0…-5 градусов. Днем будет температура +6…+11 градусов, местами до +16 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.
В ночь на 21 апреля в НСО возможны +2…+7 градусов, местами до -4 градусов. Днем вероятны +15…+20 градусов, по юго-западу +21…+26 градусов, по востоку +9…+14 градусов. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 14 м/с.
Ночью 22 апреля температура в регионе достигнет +3…+8 градусов, местами +13 градусов. Днем воздух в основном прогреется до +11…+16 градусов, но где-то только до +5…+10 градусов.
На воскресенье и понедельник в области местами спрогнозировали небольшие дожди и грозы.
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