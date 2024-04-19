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Весна подробности В Гидрометцентре предупредили о похолодании и сильном ветре в Новосибирске — во всем виноват циклон

В Гидрометцентре предупредили о похолодании и сильном ветре в Новосибирске — во всем виноват циклон

Похолодание ждет город и область в ближайшие дни

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Сильный ветер будет сопровождаться похолоданием

Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют прохождение по Сибири циклона, который приведет к похолоданию и сильному ветру. Он затронет Новосибирскую область. Об этом сообщили на сайте учерждения.

— 18–20 апреля по Сибирскому региону пройдет обширный циклон, принеся ненастную ветреную погоду и очередное похолодание. Сейчас в Сибири стоит типичная для апреля погода с осадками, перепадами температуры, таянием снегов и подъемом уровня воды в реках, — сообщили синоптики.

18–19 апреля атмосферные фронты принесут на Алтай, Кузбасс и в Томскую область небольшие, местами умеренные осадки — дождь и мокрый снег. 19 апреля в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае ожидаются грозы, а в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии, Кемеровской области ожидаются сильные дожди. Ветер усилится до 15–20 м/с. Местами в Красноярском крае — до 25 м/с, в Хакассии ожидается штормовой ветер мощностью 25–30 м/с.

20–21 апреля после прохождения холодного фронта температура воздуха в Новосибирской и Кемеровской областях будет в районе +6…+11 градусов. В юго-западной Сибири в целом ожидается без осадков. В горах на Алтае будет существенно холоднее — до +1…+6 градусов, в Томской области — еще прохладнее — 0…+5 градусов. Также19–20 апреля похолодание прогнозируют в северных регионах Красноярского края.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске спрогнозировали похолодание в апреле. НГС изучил прогнозы сервисов.

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