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Весна Запрет жечь костры: в Новосибирской области установлен особый противопожарный режим

Запрет жечь костры: в Новосибирской области установлен особый противопожарный режим

Действие ограничений продлится до 13 мая

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С 19 апреля действие режима распространят на все районы Новосибирской области

В Новосибирской области с 15 апреля установлен особый противопожарный режим. Жителям региона временно запретили разжигать костры.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, с 15 апреля особый противопожарный режим действует на территории Баганского, Барабинского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Колыванского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Чистоозерного районов, в городах Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь и в рабочем поселке Кольцово.

С 19 апреля действие режима планируют распространить на остальные районы Новосибирской области.

— Сейчас разведение открытого огня строго запрещено в южных районах области, в конце недели ограничения коснутся и остальных территорий. Это вынужденная мера по противодействию ландшафтным пожарам, — сообщили в МЧС.

Действие особого режима продлится до 13 мая. В МЧС также напомнили о штрафах за нарушение предписаний — для физических лиц они составляют до 20 тысяч рублей, а для юридических — до 800 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирской области появилась цифровая платформа для борьбы с пожарами и другими происшествиями. С помощью платформы скорость реагирования экстренных служб повысится.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область МЧС Пожары Костры
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