Как правильно сеять капусту на рассаду — видеоинструкция от новосибирского агронома

— Капуста предусматривает пикировку, но она тогда хуже приживается, и мы как бы двояко делаем. В отдельные стаканчики по одному зернышку мы сеем гибриды дорогостоящие, а более дешевые сорта в ящики, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.