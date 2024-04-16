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Весна Семь кругов сада Как правильно сеять капусту на рассаду — видеоинструкция от новосибирского агронома

Как правильно сеять капусту на рассаду — видеоинструкция от новосибирского агронома

Вам потребуется питательный грунт

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3 комментария
Капусту лучше всего сеять сразу в отдельные стаканчики

Новосибирские дачники до конца апреля должны посеять рассаду капусты на квашение, чтобы осенью собрать хороший урожай.

— Капуста предусматривает пикировку, но она тогда хуже приживается, и мы как бы двояко делаем. В отдельные стаканчики по одному зернышку мы сеем гибриды дорогостоящие, а более дешевые сорта в ящики, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Возраст рассады капусты должен быть не более 30 дней на момент высадки на постоянное место.

— Когда капуста начинает перерастать в стакане, она тоже не очень хорошо себя чувствует и потом даст меньшие кочаны и меньший урожай, — подчеркнула агроном.

В открытый грунт капусту можно высаживать после 15 мая. Место должно быть солнечное, а земля хорошо удобрена. Как правильно сеять капусту вы можете посмотреть на видео выше.

В апреле рассада томатов для теплицы, а у некоторых даже для открытого грунта уже подросла. Объясняем, как пикировать томаты, можно ли их заглублять и чем подкормить после рассаживания.

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