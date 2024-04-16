Как правильно сеять капусту на рассаду — видеоинструкция от новосибирского агронома

Новосибирские дачники до конца апреля должны посеять рассаду капусты на квашение, чтобы осенью собрать хороший урожай.
— Капуста предусматривает пикировку, но она тогда хуже приживается, и мы как бы двояко делаем. В отдельные стаканчики по одному зернышку мы сеем гибриды дорогостоящие, а более дешевые сорта в ящики, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Возраст рассады капусты должен быть не более 30 дней на момент высадки на постоянное место.
— Когда капуста начинает перерастать в стакане, она тоже не очень хорошо себя чувствует и потом даст меньшие кочаны и меньший урожай, — подчеркнула агроном.
В открытый грунт капусту можно высаживать после 15 мая. Место должно быть солнечное, а земля хорошо удобрена. Как правильно сеять капусту вы можете посмотреть на видео выше.
В апреле рассада томатов для теплицы, а у некоторых даже для открытого грунта уже подросла. Объясняем, как пикировать томаты, можно ли их заглублять и чем подкормить после рассаживания.