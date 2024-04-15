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Весна На Новосибирскую область нахлынет жара до +19 градусов — чего еще ждать от погоды на неделе

На Новосибирскую область нахлынет жара до +19 градусов — чего еще ждать от погоды на неделе

В ближайшие несколько дней температуры будут преимущественно плюсовыми

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Несмотря на потепление, возможны осадки

В Новосибирск и Новосибирскую область придет мощное потепление. Чего ждать от погоды в ближайшие несколько дней, НГС рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Ночью 16 апреля в Новосибирске ожидается температура -2…-4 градуса, а днем +5…+7 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, будет переменная облачность. Ветер прогнозируют северо-восточный — в дневные часы его скорость достигнет 2–7 м/с.

Ночью 17 апреля в городе установятся -1…-3 градуса, а днем воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер обещают юго-восточный, скоростью до 12 м/с.

Ночью 18-го числа в областном центре вероятны +4…+6 градусов и дождь; днем — снова +11…+13 градусов, без осадков.

На ночь предстоящего вторника в Новосибирской области спрогнозировали -1…-6 градусов, местами до -11 градусов. Минусовые температуры по востоку могут сопровождаться дождем и мокрым снегом.

Днем 16 апреля должно потеплеть до +5…+10 градусов. Ветер будет северо-восточный, максимальная скорость его порывов составит 14 м/с.

Ночью 17 апреля в НСО ожидается температура -3…+2 градуса, местами до -8 градусов. Днем она увеличится до +8…+13 градусов, местами до +19 градусов — в отдельных районах при этом возможны небольшие дожди и грозы.

Ночью 18 апреля в регионе вероятны +2…+7 градусов с кратковременными дождями и грозами, а днем +14…+19 градусов (местами +8…+13 градусов).

Ранее НГС изучил прогнозы интернет-сервисов и узнал, какой будет погода в Новосибирске на майских праздниках.

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