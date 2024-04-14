Хорошего дня в пасмурную погоду: новосибирец устроил жаркие танцы на Красном проспекте — забавное видео

Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Житель Новосибирска устроил жаркие танцы у станции метро Красный проспект. Кадрами с НГС поделилась читательница Светлана.



Сибирячка поделилась с редакцией видеозаписью с танцами мужчины на перекрестке улиц Красный проспект и Гоголя.

Источник: Читательница НГС Светлана

Мужчина в белой футболке, в бандане камуфляжного цвета, с красной кофтой, повязанной на поясе, а также с имитацией красного галстука станцевал на перекрестке у станции метро, размахивая руками



— Хорошего дня в эту пасмурную погоду, — прокомментировала видео сибирячка.



Сами кадры были сняты около 14:30 в воскресенье, 14 апреля. Светлана рассказала, что танцующий мужчина поднял ей настроение. После того, как сибирячка проехала перекресток, мужчина продолжил свои активные танцы.

