Хорошего дня в пасмурную погоду: новосибирец устроил жаркие танцы на Красном проспекте — забавное видео

Житель Новосибирска устроил жаркие танцы у станции метро Красный проспект. Кадрами с НГС поделилась читательница Светлана.
Сибирячка поделилась с редакцией видеозаписью с танцами мужчины на перекрестке улиц Красный проспект и Гоголя.
Мужчина в белой футболке, в бандане камуфляжного цвета, с красной кофтой, повязанной на поясе, а также с имитацией красного галстука станцевал на перекрестке у станции метро, размахивая руками
— Хорошего дня в эту пасмурную погоду, — прокомментировала видео сибирячка.
Сами кадры были сняты около 14:30 в воскресенье, 14 апреля. Светлана рассказала, что танцующий мужчина поднял ей настроение. После того, как сибирячка проехала перекресток, мужчина продолжил свои активные танцы.
Ранее в НГС пообщался с танцором Александром, который регулярно танцует на городских улицах. Мы раскрыли секрет городской легенды.