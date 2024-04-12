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Весна Дождь, снег и потепление до +17 градусов: новосибирцам обещают переменчивую погоду — каких сюрпризов ждать

Дождь, снег и потепление до +17 градусов: новосибирцам обещают переменчивую погоду — каких сюрпризов ждать

Температуры будут преимущественно плюсовыми, но без осадков и усиления ветра не обойдется

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Новосибирцев еще ждут снегопады

В Новосибирске и Новосибирской области погода по-прежнему остается переменчивой. Об этом редакции НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.

— Будет неустойчивая погода, — отмечает специалист.

Ночью 13 апреля в Новосибирске ожидается температура +7…+9 градусов. Утром и днем вероятен небольшой дождь. Ветер будет южный, местами с порывами до 17 м/с.

Ночью 14 апреля в городе установятся -+4…+6 градусов, а днем +10…+12 градусов — в эти сутки также возможен дождь.

На ночь предстоящего понедельника в областной столице прогнозируют +3…+5 градусов, а на день +6…+8 градусов. И в то, и в другое время суток обещают дождь, но в дневные часы он будет переходить в мокрый снег. Ожидается северный ветер, порывы которого местами усилятся до 16 м/с.

В ночь на субботу в НСО возможны 0…+5 (местами до -5) градусов. Также не исключены дождь и снег. Днем в некоторых районах воздух прогреется до +15 градусов.

Ночью 14 апреля в регионе будет температура +2…+7 градусов, а днем местами до +17 градусов. Снова прогнозируются дожди. Ночью 15 апреля в области вероятны +1…+6 (местами до -5) градусов, днем +1…+6 (местами до -11) градусов. Сохранятся осадки.

Недавно апрельский снег накрыл новосибирский поселок — НГС публиковал видео.

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