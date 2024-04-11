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Весна «Ничего не предвещало»: апрельский снег накрыл новосибирский поселок — видео

«Ничего не предвещало»: апрельский снег накрыл новосибирский поселок — видео

По словам местной жительницы, осадки выпали утром

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Снег выпал в рабочем поселке Сузун

11 апреля в Новосибирской области выпал снег. Осадки накрыли рабочий поселок Сузун с утра.

Как рассказала редакции НГС местная жительница и руководитель-главный редактор местной газеты «Новая жизнь» Галина Боле. Снег начался около 07:00 часов.

По словам местной жительницы, осадки начались утром

— Весь день идет снег, — сказала Галина Боле. — Вчера хорошая погода была. Ничего не предвещало.

В группе газеты в соцсети «ВКонтакте» опубликовали кадры с видом на заснеженные улицы Сузуна. Смотрим видео.

Видео со снежными осадками опубликовали в соцсетях

По данным сайта Gismeteo, 11 апреля в Сузуне температура воздуха составит от -1…до +1 градуса. Небольшие осадки начались в поселке около 04:00 часов.

Сервис «Яндекс. Погода» уточняет, что утром в Сузуне прогнозировался дождь со снегом. Осадки, по его данным, будут идти и вечером 11 апреля.

Как сообщали синоптики, в Новосибирске на смену весенней жаре пришло похолодание. По их данным, самый прохладный день ожидается 11 апреля.

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Весна Снег Сузун Новосибирская область Погода
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