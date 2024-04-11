«Ничего не предвещало»: апрельский снег накрыл новосибирский поселок — видео

11 апреля в Новосибирской области выпал снег. Осадки накрыли рабочий поселок Сузун с утра.
Как рассказала редакции НГС местная жительница и руководитель-главный редактор местной газеты «Новая жизнь» Галина Боле. Снег начался около 07:00 часов.
— Весь день идет снег, — сказала Галина Боле. — Вчера хорошая погода была. Ничего не предвещало.
В группе газеты в соцсети «ВКонтакте» опубликовали кадры с видом на заснеженные улицы Сузуна. Смотрим видео.
По данным сайта Gismeteo, 11 апреля в Сузуне температура воздуха составит от -1…до +1 градуса. Небольшие осадки начались в поселке около 04:00 часов.
Сервис «Яндекс. Погода» уточняет, что утром в Сузуне прогнозировался дождь со снегом. Осадки, по его данным, будут идти и вечером 11 апреля.
Как сообщали синоптики, в Новосибирске на смену весенней жаре пришло похолодание. По их данным, самый прохладный день ожидается 11 апреля.