Около или выше нормы: составлен прогноз на вторую декаду апреля — новосибирцев ждут температурные качели

В Новосибирске и области в ближайшие 10 дней будет переменчивая погода, местных жителей ждут температурные качели. Об этом редакции НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

— Ближайшие 10 дней температура будет около и выше нормы, правда, в основном, по югу области на 1 градус, и ожидаются колебания температуры воздуха. Осадки в виде дождя и мокрого снега предполагаются в большинстве дней декады. Пока у нас сохраняется область с пониженной атмосферой давления, ложбина с фронтальными разделами, поэтому и осадки, — объяснила Наталья Кичанова.

