Около или выше нормы: составлен прогноз на вторую декаду апреля — новосибирцев ждут температурные качели

В Новосибирске и области в ближайшие 10 дней будет переменчивая погода, местных жителей ждут температурные качели. Об этом редакции НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
— Ближайшие 10 дней температура будет около и выше нормы, правда, в основном, по югу области на 1 градус, и ожидаются колебания температуры воздуха. Осадки в виде дождя и мокрого снега предполагаются в большинстве дней декады. Пока у нас сохраняется область с пониженной атмосферой давления, ложбина с фронтальными разделами, поэтому и осадки, — объяснила Наталья Кичанова.
Температурные качели на протяжении всей декады будут ярко выражены. Например, ночью от — 1…-6 до 0…+5, днем от +3…+8 до +9…+14. В начале второй декады ожидается похолодание в ночные часы от -5…-10 до -15, днем — от 0 до +5.
Ранее НГС писал о том, какой будет погода в Новосибирске и области в ближайшие 4 дня. Синоптик отмечала осадки и температурные качели от -15 до +14 градусов.