От -15 до +14 градусов: какие еще сюрпризы приготовила погода для Новосибирской области на ближайшие 4 дня

В Новосибирске будет сыро и дождливо, солнце выглянет не надолго Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в ближайшие 4 дня ожидается дождливая и прохладная погода. В районах области и вовсе прогнозируют заморозки. О ситуации НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.



— Пока все остается в скромном режиме, то есть постепенно будет повышаться температура, но пока незначительно. Единственное, что сейчас пока на ближайшие три дня осадки ждем. В ночные часы с мокрым снегом, дневные — в виде дождя. Самый холодный день будет 12 апреля. В ночные часы по области ожидается местами до -15, но это больше по северу. В городе ожидаем -6…-8, — рассказала Наталья Кичанова НГС.



Небольшое потепление синоптики ожидают 13-го апреля днем. При этом, ночью слабо отрицательные температуры сохранятся. Осадки прекратятся днем 12 апреля, погода улучшится, появится солнце, а днем 13 снова будут дожди.



В Новосибирске ночью 11 апреля температура будет в районе -1...-3 градусов, днем +1...+3 градуса. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с



Ночью 12 апреля ожидается -6...-8 градусов, днем — +1...+3 градуса. Ветер юго-западный, 4–9 метра в секунду.



Ночью 13 апреля прогнозируют -2...-4 градуса, днем — +6...+8 градусов. Ветер юго-западный, 7–12 м/с.



По области 11 апреля ночью ожидается 0, -5, местами до -11 градусов, днем — 0…+5 градусов. Ветер северный 3–8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.



Ночью 12 апреля -5, -10, местами до -15 градусов по области. Днем 0…+5 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с.



В субботу, 13 апреля по области ожидается -2… -7, местами до +3 градусов. Днем — +4…+9 градусов, местами до +14 градусов. Ветер юго-западный 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с.



— Неустойчивый характер погоды будет сохраняться. Перестройки на повышенный фон температуры пока не видно, — заключила спикер.



Ранее НГС писал о том, что НГС сравнил даты окончания отопительного сезона в Новосибирске. В городе ждут скорое потепление.

