«После долгой сибирской зимы»: в Новосибирске запустили фонтан — где он находится

Завтра днем температура воздуха в Новосибирске составит +13…+15 градусов Источник: Новосибирский зоопарк, телеграм-канал











5 апреля в Новосибирском зоопарке запустили фонтан. Как сообщили в телеграм-канале зоологического парка, он стал первым в городе.



Речь идет о центральном фонтане Новосибирского зоопарка. В учреждении опубликовали видео, на котором можно заметить, как из сооружения вверх бьет вода.



Видео с фонтаном опубликовали в соцсетях зоопарка Источник: Новосибирский зоопарк, телеграм-канал

— После долгой сибирской зимы был успешно запущен один из знаковых объектов нашего зоопарка — центральный фонтан! Традиционно именно он начинает свою работу самым первым среди всех городских фонтанов, — сказано в сообщении. — На улицы города наконец-то пришла настоящая весна!



На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что днем 6 апреля в Новосибирске температура воздуха составит +13…+15 градусов, в ночь с субботы на воскресенье — +4…+6 градусов. 7 апреля в городе столбик термометра днем будет держаться на отметке 4…6 градусов тепла.

