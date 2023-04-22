В Новосибирске запустили первый фонтан. Когда начнут работать все остальные?

Вечером 21 апреля в Новосибирском зоопарке запустили фонтан — традиционно он стал первым в городе.
— После долгой сибирской зимы был успешно запущен один из знаковых объектов зоопарка — центральный фонтан! — сообщили в официальном телеграм-канале зоопарка. — На улицы города наконец-то пришла настоящая весна!
В этом году фонтан включили позже обычного из-за затянувшихся морозов. Директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко отметил, что таких сильных заморозков по ночам не было много лет — поэтому даже тестовые пуски новосибирских фонтанов отложили.
— Мы их сейчас отогреваем, скоро будем делать пробные пуски — в конце недели, скорее всего. В том числе будет пробный пуск фонтана возле «Глобуса», — рассказал Валерий Науменко. — 8 мая вечером в тестовом режиме будут запущены все фонтаны, если не случится форс-мажора.
В этом году «Горфонтан» также планирует ремонт самого маленького новосибирского фонтана — «Мишка» в Первомайском сквере. Его проведут вместе с общей реконструкцией сквера.
— Многие его не знают как фонтан, к сожалению — его не включали в последние годы, потому что он вытекает быстрее, чем наполняется. К осени мы планируем его запустить, — рассказал директор «Горфонтана».
В прошлом году одним из первых (после фонтана в зоопарке) запустили фонтан возле железнодорожного вокзала — он начал работать еще до начала майских праздников. Торжественный пуск фонтанов состоялся 6 мая и стал первым за два года пандемии.