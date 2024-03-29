Три дня дождя: в Новосибирске на выходных температура поднимется до +7 градусов — прогноз погоды

В Новосибирске ожидается пасмурная и дождливая погода на выходных. При этом в субботу температура днем может подняться до +7 градусов, рассказывают в Западно-сибирском метеоцентре.

— Сейчас у нас проходит холодный фронт — в течение второй половины дня. Связанная с ним облачность будет у нас сохраняться в течение ночи. Осадков уже будет очень мало. В течение дня у нас следующая волна будет подходить. Мы находимся на юго-западной периферии циклона, и вот связанные с ним волновые возмущения будут оказывать влияние на погоду в течение вот этих вот трех суток, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.