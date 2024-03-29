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Весна Три дня дождя: в Новосибирске на выходных температура поднимется до +7 градусов — прогноз погоды

Три дня дождя: в Новосибирске на выходных температура поднимется до +7 градусов — прогноз погоды

В Новосибирске проходит холодный фронт

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В городе из-за потепления появились лужи

В Новосибирске ожидается пасмурная и дождливая погода на выходных. При этом в субботу температура днем может подняться до +7 градусов, рассказывают в Западно-сибирском метеоцентре.

— Сейчас у нас проходит холодный фронт — в течение второй половины дня. Связанная с ним облачность будет у нас сохраняться в течение ночи. Осадков уже будет очень мало. В течение дня у нас следующая волна будет подходить. Мы находимся на юго-западной периферии циклона, и вот связанные с ним волновые возмущения будут оказывать влияние на погоду в течение вот этих вот трех суток, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

В субботу, 30 марта, с вечера остается небольшой дождь. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 7–12 м/с, днем 4–9 м/с. Температура ночью будет 0... +2 градуса, днем обещают +5... +7 градусов.

В воскресенье, 31 марта, ночью небольшой снег. Днем уже ослабление осадков, местами небольшие дожди. Ветер западный 3–8 м/с. Ночью обещают -1... -3 градуса. Днем +1... +3 градуса.


В понедельник, 1 апреля, местами небольшой мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с. Ночью температура опуститься до -1... -3 градуса, днем обещают +4... +6 градусов.

В Новосибирске наступили последние дни марта. Снег в плюсовую температуру активно тает, оставляя на тротуарах мусор, который копился в сугробах всю зиму. Фотокорреспондент НГС запечатлел, что сейчас происходит на улицах города.

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