«Ждем ухудшения»: составлен прогноз погоды в Новосибирске на ближайшие 3 дня — будет дождь и ветер

В Новосибирске ожидаются дожди в ближайшие 3 дня Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске в ближайшие 3 дня ожидается ветреная и дождливая погода. Об этом редакции НГС рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра.



— Осадки ждем и ухудшения погоды. Сегодня спокойный день. Завтра, 29 марта, в ночное время суток по области осадки начнут подходить к нам в виде преимущественно дождя. В городе будет преимущественно без осадков, но днем ждем местами умеренный дождь. Ветер будет усиливаться ночью 3–8 метров в секунду в юго-западном направлении, днем 7–12, местами до 17 метров в секунду, — отметила Наталья Кичанова.



В Новосибирске температура воздуха ночью 29 марта будет около 0, днем — +5… +7 с понижением в конце дня, — после 7 вечера температура будет понижаться.



30 марта сохранятся небольшие осадки в виде мокрого снега и, соответственно, в ночные часы еще сохранится порывистый ветер скоростью 7–12 м/с, местами до 17 м/с, днем 4–9 м/с, местами до 14 м/с. В ночные часы температура слабо отрицательная 0… -2 градуса, днем температура будет в районе +4… +6 градусов.



В воскресенье, 31 марта, ночью сохраняется небольшой снег, днем прекращаются осадки, будет преимущественно без осадков. В городе также ожидается западный ветер скоростью 4–9 м/с. Температура воздуха ночью -1… -3 градуса, днем — +1… +3 градуса.



— Самый теплые дни — сегодня и завтра. В течение дня завтра уже будет понижение с прохождением холодного фронта. И затем, поскольку мы будем постоянно в зоне фронта на пониженном атмосферном давлении, осадки будут идти и температурный фон будет скромный, — продолжает синоптик.



По области ночью 29 марта ожидается температура в -3… +2 градуса за счет облачности, и приходит к нам воздушная масса с северного Казахстана, поэтому немножко уже повыше фон. Днем прогнозируем +3… +8 градусов, ветер будет усиливаться днем до 19 м/с.



30 марта по области ожидаются осадки от небольших до умеренных, по юго-востоку местами в виде дождя, по западной, северо-западной части региона — в виде мокрого снега. Температура ожидается в районе -4… +1 градуса в ночные часы, днем — -1… +4 градуса, по востоку области — до +9 градусов.



— Ветер в ночные часы будет сохраняться порывистый — до 17 м/с, но днем постепенно успокоится. В западной части региона — 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с. 31 марта уже будет более холодная воздушная масса. Температура в ночные часы понижается, — объясняет специалист.



Ночью ожидается от 0… -5 градусов, местами до -10 градусов мороза. Днем по области будет в районе +5 градусов. Небольшие осадки в виде мокрого снега и снега.



Ранее НГС писал о том, когда закончится отопительный сезон в Новосибирске. В прошлом году батареи стали холодными 10 мая.

