А когда весна? В начале апреля в Новосибирск могут прийти морозы — по прогнозам ожидается до -10 градусов

До конца марта осталась неделя, и погодные сервисы уже опубликовали прогнозы на апрель в Новосибирске. НГС посмотрел, чего ждать от погоды в начале второго весеннего месяца.
По прогнозу «Яндекс Погоды», первая неделя апреля пройдет без осадков. Ночью 1-го числа ожидается температура до -2 градусов, а днем может потеплеть до +2 градусов. К 4 апреля сервис обещает в городе повышение до +6 градусов, к 5-му — до +8 градусов. Ночью в воскресенье, 7 апреля, в областной столице вероятны +7 градусов, днем +11 градусов. Прогноз составлен на основе данных за последнее десятилетие.
По информации «Гисметео», начало апреля будет не таким теплым. На первую неделю месяца в Новосибирске сайт прогнозирует снег с дождем: сначала он пройдет с 1 по 5 апреля, а затем 7-го.
По данным сервиса, самые холодные сутки за этот период — 4 апреля, ночью возможны -8 градусов, а днем -3 градуса.
Пользователи iPhone получили прогноз, судя по которому в начале предстоящего месяца еще будут морозы: 1 апреля ночная температура может опуститься до -10 градусов, но дневная — до +2 градусов.
Ранее на 25 марта в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение.