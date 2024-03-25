А когда весна? В начале апреля в Новосибирск могут прийти морозы — по прогнозам ожидается до -10 градусов

До конца марта осталась неделя, и погодные сервисы уже опубликовали прогнозы на апрель в Новосибирске. НГС посмотрел, чего ждать от погоды в начале второго весеннего месяца.

По прогнозу «Яндекс Погоды», первая неделя апреля пройдет без осадков. Ночью 1-го числа ожидается температура до -2 градусов, а днем может потеплеть до +2 градусов. К 4 апреля сервис обещает в городе повышение до +6 градусов, к 5-му — до +8 градусов. Ночью в воскресенье, 7 апреля, в областной столице вероятны +7 градусов, днем +11 градусов. Прогноз составлен на основе данных за последнее десятилетие.