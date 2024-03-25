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Весна А когда весна? В начале апреля в Новосибирск могут прийти морозы — по прогнозам ожидается до -10 градусов

А когда весна? В начале апреля в Новосибирск могут прийти морозы — по прогнозам ожидается до -10 градусов

Но уже к концу первой недели апреля может значительно потеплеть

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Пока весна не спешит приходить в Новосибирск

До конца марта осталась неделя, и погодные сервисы уже опубликовали прогнозы на апрель в Новосибирске. НГС посмотрел, чего ждать от погоды в начале второго весеннего месяца.

По прогнозу «Яндекс Погоды», первая неделя апреля пройдет без осадков. Ночью 1-го числа ожидается температура до -2 градусов, а днем может потеплеть до +2 градусов. К 4 апреля сервис обещает в городе повышение до +6 градусов, к 5-му — до +8 градусов. Ночью в воскресенье, 7 апреля, в областной столице вероятны +7 градусов, днем +11 градусов. Прогноз составлен на основе данных за последнее десятилетие.

По данным «Яндекс Погоды», осадки могут возобновиться во вторую неделю апреля

По информации «Гисметео», начало апреля будет не таким теплым. На первую неделю месяца в Новосибирске сайт прогнозирует снег с дождем: сначала он пройдет с 1 по 5 апреля, а затем 7-го.
По данным сервиса, самые холодные сутки за этот период — 4 апреля, ночью возможны -8 градусов, а днем -3 градуса.

Такой может быть погода, по версии «Гисметео»

Пользователи iPhone получили прогноз, судя по которому в начале предстоящего месяца еще будут морозы: 1 апреля ночная температура может опуститься до -10 градусов, но дневная — до +2 градусов.

Прогноз на iPhone оказался наиболее суровым

Ранее на 25 марта в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение.

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