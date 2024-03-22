Отмечали весну: в Новосибирске гимнастка станцевала на льдине, плывущей по Оби — видео

В Новосибирске семикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Анжела Кулагина станцевала на льдине, плывшей по Оби. Информацией об этом с НГС поделился руководитель Sup Club Nsk Валентин Зюк.

— У него была идея поставить пилон или кольцо на льдину, пригласить гимнастку Анжелу Кулагину и снять видео. Решили пригласить её в Новосибирск, отметить нашу весну. Весной мы традиционно устраиваем такие тренировки, «угоняем» льдины, это у нас элемент спортивной подготовки. В этот раз пригласили гимнастку, подготовились, чтобы снять красивое видео. Снимали сегодня, — рассказал Валентин Зюк.

