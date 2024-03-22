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Весна Отмечали весну: в Новосибирске гимнастка станцевала на льдине, плывущей по Оби — видео

Отмечали весну: в Новосибирске гимнастка станцевала на льдине, плывущей по Оби — видео

В съемках ролика участвовала семикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Анжела Кулагина

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Анжела Кулагина проплыла на льдине от Бугринского моста до Речного вокзала

В Новосибирске семикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Анжела Кулагина станцевала на льдине, плывшей по Оби. Информацией об этом с НГС поделился руководитель Sup Club Nsk Валентин Зюк.

Зюк рассказал, что мероприятие устраивал «Параклуб 54» и его руководитель Александр Орлов.

— У него была идея поставить пилон или кольцо на льдину, пригласить гимнастку Анжелу Кулагину и снять видео. Решили пригласить её в Новосибирск, отметить нашу весну. Весной мы традиционно устраиваем такие тренировки, «угоняем» льдины, это у нас элемент спортивной подготовки. В этот раз пригласили гимнастку, подготовились, чтобы снять красивое видео. Снимали сегодня, — рассказал Валентин Зюк.

Участник съемок сплавлялись по Оби на участке от Бугринского моста до Речного вокзала. Как отметил Валентин Зюк, видео имело успех.

Ранее в Сети появилось видео с новосибирскими экстремалами, которые устроили заплыв на льдине. Они пытались переплыть Обь с левого берега на правый.

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