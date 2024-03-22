Ждем лужи и капель: в Новосибирске в выходные потеплеет до +5 градусов

В Новосибирске в ближайшие дни температура днем будет подниматься до +3 градусов. Как рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре, в воскресенье в город войдет теплый сектор.
23 и 24 марта в Новосибирске преимущественно без осадков. Днем 25 марта возможен небольшой мокрый снег. В ближайшие три дня ветер юго-западного направления 7–9 м/с, местами до 14 м/с. И днем 25 марта увеличится до 16 м/с.
В субботу, 23 марта, ночью будет -5... -7 градусов, в пригороде — до -11 градусов. Днем прогнозируют +1... +3 градуса.
В воскресенье, 24 марта, ночью температура опустится до -4... -6 градусов, днем потеплеет до +3... +5 градусов.
В понедельник, 25 марта, ночью будет -1... +3 градуса, днем температура поднимется до +1... +3 градусов.
— Новосибирск будет находиться во фронтальной зоне. Ложбина определяет погоду. Будет прохождение фронтов, и только на 24 марта у нас теплый сектор с положительными температурами. Соответственно, и 25 марта в принципе будет тепло, — рассказала дежурный синоптик.
В первой декаде апреля в Новосибирске не стоит ждать аномального тепла, месяц, по предварительному прогнозу синоптиков, не принесет рекордов.