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Спутник максимально удалится: над Новосибирском пройдет первое весеннее полнолуние

Астроном рассказал об этом явлении

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Луна удалится от Земли на 401,5 тысячи километров

В небе над Новосибирском можно будет увидеть первое весеннее полнолуние. Оно состоится 25 марта.

Подробнее о явлении рассказал сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин:

— Астрономически событие произойдет в 14:00 по местному времени. После 20:00 вечера Луна появится у горизонта на востоке, начав свое восхождение в новосибирском небе. К двум часам ночи, уже 26 марта, Луна окажется на юге и займет высшее положение над горизонтом.

Он отметил, что в народе полнолунием считаются три дня полной Луны: за день до астрономического полнолуния, день самого полнолуния и следующий день. Это связано с тем, что глаз не видит разницу в освещенности лунного диска и Луна выглядит одинаково полной.

Особенность этого полнолуния станет то, что спутник будет на максимальном удалении от Земли, расстояние составит 401,5 тысячи километров. Но это глазу это будет незаметно.

25 марта также состоится лунное затмение. Но на территории России его не будет видно.

Сегодня, 21 марта, новосибирцы смогут увидеть полет ракеты-носителя «Союз-2.1а». Как сообщили в Роскосмосе, запуск ракеты-носителя запланирован на 20:21.

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