Положите в тесто ключ: что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия и о чем говорят приметы

Увидите, как коты греются на солнце в этот день — пора снимать пуховик Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Если вы давно задумывались, когда же наконец начнется нормальная весна, то вот она, уже пришла. По крайней мере, астрономическая. Сегодня наступил день весеннего равноденствия, и с четверга световой день будет всё длиннее ночи. Но вместе с астрономическими характеристиками у этого явления есть и народные приметы. По его особенностям люди научились делать прогнозы погоды на ближайшее время, а еще есть нюансы, которые говорят, что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия. С этим всем мы сейчас и разберемся.



Гадания в день весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия начали отмечать еще до того, как появились астрономы и дали всему происходящее научное объяснение. Длинную ночь прогоняли широкими народными гуляниями и ярмарками, на улице разводили костры, а столы ломились от угощений. Кстати, готовя те самые угощения, можно было заодно и погадать. Так девушки, замешивая тесто для печенья и пряников, добавляли в него разные предметы — серьги, монеты, кольца, ключи, бусины. О безопасности раньше мало задумывались, зато по тому, что попадется едоку, можно было определить его ближайшее будущее.

Если в угощении попалась монета, это говорило о скором улучшении финансового положения, серьга сулило знакомство, бусина — беременность. Ключ намекал на то, что человек, которому он попался в выпечке, в ближайшее время получит наследство, а кольцо — на то, что девушка, которой оно досталось, до конца года выйдет замуж.

Тем, кто не любит ничего стряпать, можно обратиться за гадательной помощью к свечам. Зажгите одну из них и капните растопленным воском в холодную воду. Воск застынет и приобретет очертания какой-нибудь фигуры или формы. Что вы в ней разглядите, то и будет ждать вас в ближайшее время.

Приметы в день весеннего равноденствия

В день весеннего равноденствия особенно ждали прилета птиц. Считается, что это к хорошему урожаю хлеба. Больше всего ждали жаворонков. Ведь их прилет обещал скорое наступление весны. А вот если вместо них прилетали зяблики — жди долгих холодов. Кроме того, о нескором потеплении говорили холод и ветер в этот день. Зато оттепель и капель сулили богатый урожай.

В этот день, чтобы предсказать погоду на ближайшие лето и осень, принято смотреть на небо — если облака плывут высоко и быстро, лето и осень будут теплыми.

Наконец, если этот день выдался теплым, то заморозков уже и не ждите.

Что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия

Считается, что в день весеннего равноденствия нельзя ссориться — в перспективе это приведет к разрыву отношений (впрочем, укреплению отношений ссоры в целом не способствуют, в любой день).

Также не рекомендуется совершать плохие проступки — они могут вернуться человеку и останутся с ним до конца года.

Грустить и думать о плохом в день весеннего равноденствия тоже не лучшая идея. Потому что это, согласно поверьям, станет вектором жизни грустного человека в ближайшие несколько месяцев.

Особенно внимательными в этот день стоит быть цветоводам — не вздумайте пересаживать цветы и другие растения. Считается, что они на новом месте не приживутся.