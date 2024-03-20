НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

5 м/c,

зап.

 749мм 50%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,22
EUR 100,10
Реклама

СРОЧНО

Никиту Кологривого доставили в полицию — онлайн

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Как будут строить метро
Дома, о которых все говорят
Криминальное авто из салона
Доступное протезирование зубов
Где дети убившей младенца
Как подковывают лошадей
НГС в Telegram
Весна обзор

Положите в тесто ключ: что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия и о чем говорят приметы

Совсем скоро световой день станет длиннее ночи

805
5 комментариев
Увидите, как коты греются на солнце в этот день — пора снимать пуховик

Если вы давно задумывались, когда же наконец начнется нормальная весна, то вот она, уже пришла. По крайней мере, астрономическая. Сегодня наступил день весеннего равноденствия, и с четверга световой день будет всё длиннее ночи. Но вместе с астрономическими характеристиками у этого явления есть и народные приметы. По его особенностям люди научились делать прогнозы погоды на ближайшее время, а еще есть нюансы, которые говорят, что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия. С этим всем мы сейчас и разберемся.

Гадания в день весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия начали отмечать еще до того, как появились астрономы и дали всему происходящее научное объяснение. Длинную ночь прогоняли широкими народными гуляниями и ярмарками, на улице разводили костры, а столы ломились от угощений. Кстати, готовя те самые угощения, можно было заодно и погадать. Так девушки, замешивая тесто для печенья и пряников, добавляли в него разные предметы — серьги, монеты, кольца, ключи, бусины. О безопасности раньше мало задумывались, зато по тому, что попадется едоку, можно было определить его ближайшее будущее.

Если в угощении попалась монета, это говорило о скором улучшении финансового положения, серьга сулило знакомство, бусина — беременность. Ключ намекал на то, что человек, которому он попался в выпечке, в ближайшее время получит наследство, а кольцо — на то, что девушка, которой оно досталось, до конца года выйдет замуж.

Тем, кто не любит ничего стряпать, можно обратиться за гадательной помощью к свечам. Зажгите одну из них и капните растопленным воском в холодную воду. Воск застынет и приобретет очертания какой-нибудь фигуры или формы. Что вы в ней разглядите, то и будет ждать вас в ближайшее время.

Приметы в день весеннего равноденствия

В день весеннего равноденствия особенно ждали прилета птиц. Считается, что это к хорошему урожаю хлеба. Больше всего ждали жаворонков. Ведь их прилет обещал скорое наступление весны. А вот если вместо них прилетали зяблики — жди долгих холодов. Кроме того, о нескором потеплении говорили холод и ветер в этот день. Зато оттепель и капель сулили богатый урожай.

В этот день, чтобы предсказать погоду на ближайшие лето и осень, принято смотреть на небо — если облака плывут высоко и быстро, лето и осень будут теплыми.

Наконец, если этот день выдался теплым, то заморозков уже и не ждите.

Что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия

Считается, что в день весеннего равноденствия нельзя ссориться — в перспективе это приведет к разрыву отношений (впрочем, укреплению отношений ссоры в целом не способствуют, в любой день).

Также не рекомендуется совершать плохие проступки — они могут вернуться человеку и останутся с ним до конца года.

Грустить и думать о плохом в день весеннего равноденствия тоже не лучшая идея. Потому что это, согласно поверьям, станет вектором жизни грустного человека в ближайшие несколько месяцев.

Особенно внимательными в этот день стоит быть цветоводам — не вздумайте пересаживать цветы и другие растения. Считается, что они на новом месте не приживутся.

Ну и не отказывайте людям в помощи и не закрывайте двери перед гостями — иначе и к вам будут относиться точно так же весь ближайший год.

ПО ТЕМЕ
Весна Равноденствие Погода Приметы Гадания День весеннего равноденствия Тепло
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Мнение
Ракам — забыть о бывших, Стрельцам — выбросить одежду: что делать в день весеннего равноденствия всем знакам Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Пока не увидела вывески ушедших брендов, не поняла, что скучаю»: россиянка — о шопинге в Дубае
Полина Краснопевцева
корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

VS, 40

Alex, 57

В активном поиске, 48

P140, 34

Сергей, 62

Павел, 40

Начать знакомиться
Объявления

Натяжные потолки матовые

60 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление