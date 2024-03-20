Перепад от -20 до +3: температурные качели возвращаются в Новосибирскую область

В регионе возможна оттепель Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Из-за холодного фронта в Новосибирской области ожидается понижение температуры. Особенно оно будет заметно по ночам. О погоде на предстоящие дни НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.



По словам Кичановой, ночью 21 марта в Новосибирске ожидается -7…-9 градусов. Днем температура достигнет -3…-5 градусов, небольшой снег. Ветер северо-западный скоростью 4–9 м/с.



Ночью 22 марта в городе температура опустится до -10…-12 градусов, днем воздух прогреется до -4…-6 градусов. В ночь на 23-е число возможен мороз до -13…-15 градусов, а днем потеплеет до 0…-2 градусов. В пятницу и субботу возможен снег.



В ночь на предстоящий четверг на территории Новосибирской области прогнозируют -7…-10 градусов, в некоторых районах до -20 градусов. Днем ожидается температура в -3…-8 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, хотя по юго-западу региона может пройти небольшой снегопад.



В ночь на пятницу, 22 марта, в области будет -7…-12 градусов, местами до -17 градусов. Днем воздух прогреется до -2…-7 градусов. В некоторых районах на ночь субботы прогнозируют мороз до -20 градусов, а на день -2…+3 градуса. В выходные тоже возможен снег.



Ранее синоптики дали предварительный прогноз погоды на первую декаду апреля в Новосибирске.

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