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Перепад от -20 до +3: температурные качели возвращаются в Новосибирскую область

До конца неделе в регионе возможен снегопад

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В регионе возможна оттепель

Из-за холодного фронта в Новосибирской области ожидается понижение температуры. Особенно оно будет заметно по ночам. О погоде на предстоящие дни НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.

По словам Кичановой, ночью 21 марта в Новосибирске ожидается -7…-9 градусов. Днем температура достигнет -3…-5 градусов, небольшой снег. Ветер северо-западный скоростью 4–9 м/с.

Ночью 22 марта в городе температура опустится до -10…-12 градусов, днем воздух прогреется до -4…-6 градусов. В ночь на 23-е число возможен мороз до -13…-15 градусов, а днем потеплеет до 0…-2 градусов. В пятницу и субботу возможен снег.

В ночь на предстоящий четверг на территории Новосибирской области прогнозируют -7…-10 градусов, в некоторых районах до -20 градусов. Днем ожидается температура в -3…-8 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, хотя по юго-западу региона может пройти небольшой снегопад.

В ночь на пятницу, 22 марта, в области будет -7…-12 градусов, местами до -17 градусов. Днем воздух прогреется до -2…-7 градусов. В некоторых районах на ночь субботы прогнозируют мороз до -20 градусов, а на день -2…+3 градуса. В выходные тоже возможен снег.

Ранее синоптики дали предварительный прогноз погоды на первую декаду апреля в Новосибирске.

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