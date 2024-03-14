Перепад в 25 градусов и 5 дней снегопада: какой будет погода в Новосибирске во второй половние марта

В Новосибирске до конца марта ожидаются существенные перепады температур, ночами будет доходить до -20 градусов, при этом дневные температуры могут подняться до +5. НГС изучил и сравнил прогнозы популярных погодных сервисов.
По информации Gismeteo.ru, самой холодной неделей марта станет следующая. От околонулевой температуры с 18 по 20 марта индикатор термометра устремится вниз, доходя до -20 градусов к 23 и 24 марта. В последнюю неделю марта температура установится в районе нуля, не считая ночи 25 марта (до -11 градусов). Сервис прогнозирует всего один ясный день — 19 марта.
«Яндекс.Погода» больших перепадов температуры в Новосибирске не прогнозирует. По прогнозу сервиса, даже ночами она не будет опускаться ниже -5. Ближайшие две недели ожидается облачность.
Сервис World-weather прогнозирует похолодание с 12 по 15 марта до -20 градусов с последующим потеплением. Согласно прогнозу, с 20 по 31 марта температура будет колебаться в районе нулевой отметки. Небо будет преимущественно облачным.
До конца этой недели в Новосибирске ожидаются снегопады. При этом возможно похолодание до -18 градусов.