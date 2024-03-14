Перепад в 25 градусов и 5 дней снегопада: какой будет погода в Новосибирске во второй половние марта

По информации Gismeteo.ru, самой холодной неделей марта станет следующая. От околонулевой температуры с 18 по 20 марта индикатор термометра устремится вниз, доходя до -20 градусов к 23 и 24 марта. В последнюю неделю марта температура установится в районе нуля, не считая ночи 25 марта (до -11 градусов). Сервис прогнозирует всего один ясный день — 19 марта.