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Перепад в 25 градусов и 5 дней снегопада: какой будет погода в Новосибирске во второй половние марта

В ближайшие две недели ожидается облачность

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Весна начинает вступать в свои права, что отражается в и прогнозах погоды

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В Новосибирске до конца марта ожидаются существенные перепады температур, ночами будет доходить до -20 градусов, при этом дневные температуры могут подняться до +5. НГС изучил и сравнил прогнозы популярных погодных сервисов.

По информации Gismeteo.ru, самой холодной неделей марта станет следующая. От околонулевой температуры с 18 по 20 марта индикатор термометра устремится вниз, доходя до -20 градусов к 23 и 24 марта. В последнюю неделю марта температура установится в районе нуля, не считая ночи 25 марта (до -11 градусов). Сервис прогнозирует всего один ясный день — 19 марта.

По данным gismeteo.ru, снег будет сменяться дождями, но объемы осадков в целом небольшие

По данным gismeteo.ru, снег будет сменяться дождями, но объемы осадков в целом небольшие

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«Яндекс.Погода» больших перепадов температуры в Новосибирске не прогнозирует. По прогнозу сервиса, даже ночами она не будет опускаться ниже -5. Ближайшие две недели ожидается облачность.

Яндекс.Погода прогнозирует один ясный день в этом месяце

Яндекс.Погода прогнозирует один ясный день в этом месяце

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Сервис World-weather прогнозирует похолодание с 12 по 15 марта до -20 градусов с последующим потеплением. Согласно прогнозу, с 20 по 31 марта температура будет колебаться в районе нулевой отметки. Небо будет преимущественно облачным.

World-weather прогнозирует еще три ясных дня в марте

World-weather прогнозирует еще три ясных дня в марте

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До конца этой недели в Новосибирске ожидаются снегопады. При этом возможно похолодание до -18 градусов.

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