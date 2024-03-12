«Эта культура как феникс»: когда пикировать бархатцы, чтобы они быстрее зацвели — видеоинструкция

Новосибирский агроном показала, как правильно пикировать бархатцы — рассаживать растения в разные стаканчики. Это нужно сделать, когда у сеянцев уже есть настоящие листы, и они окрепли.

— Это очень адаптивная культура с очень хорошо развитой системой, и, по моим наблюдениям, она, эта культура, как феникс, может из пепла возрождаться. Бывает вот такая рассада, уже всё. Она никуда не годная, а приходит человек: «Дайте мне там бархатцы». И смотришь: у него на клумбе он растет, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.