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«Эта культура как феникс»: когда пикировать бархатцы, чтобы они быстрее зацвели — видеоинструкция

Новосибирский агроном показала, как рассаживать цветы

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Сеять бархатцы можно и в открытый грунт, но тогда они поздно зацветут

Новосибирский агроном показала, как правильно пикировать бархатцы — рассаживать растения в разные стаканчики. Это нужно сделать, когда у сеянцев уже есть настоящие листы, и они окрепли.

— Это очень адаптивная культура с очень хорошо развитой системой, и, по моим наблюдениям, она, эта культура, как феникс, может из пепла возрождаться. Бывает вот такая рассада, уже всё. Она никуда не годная, а приходит человек: «Дайте мне там бархатцы». И смотришь: у него на клумбе он растет, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Сеять бархатцы можно в открытый грунт, но если хочется получить цветы пораньше, то лучше выращивать через рассаду. Посев бархатцев проводят в марте-апреле.

Если вы посеяли перцы и баклажаны в начале февраля, то пора доставать большие горшочки и пикировочный колышек.

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