Приближается холодный фронт: в Новосибирске ждут мороз до -15 градусов

— Сегодня фронтальные разделы смещаются на Кузбасс. У нас по югу области умеренный снег в ночные часы. Температурный фон сохраняется в пределах нормы. И 14 марта после прохождения холодного фронта потеплеет. Днем уже солнцем прогревается земля. На весь период область пониженного атмосферных давлений сохраняется, — рассказала НГС 11 марта начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.