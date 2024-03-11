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Приближается холодный фронт: в Новосибирске ждут мороз до -15 градусов

В пригороде температура опустится до -18 градусов

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В городе обещают снегопады

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В Новосибирске похолодает в период с 12 по 14 марта, но температура останется в пределах нормы. Ночные температуры могут опуститься до -18 градусов. Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» составили прогноз ближайшие дни.

— Сегодня фронтальные разделы смещаются на Кузбасс. У нас по югу области умеренный снег в ночные часы. Температурный фон сохраняется в пределах нормы. И 14 марта после прохождения холодного фронта потеплеет. Днем уже солнцем прогревается земля. На весь период область пониженного атмосферных давлений сохраняется, — рассказала НГС 11 марта начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.

В Новосибирске в вторник, 12 марта, местами небольшой снег. Ночью обещают температуру -11...-9 градусов, днем поднимется до -5...-3 градусов. Ветер юго-западный местами 3–8 м/с, ночью порывы до 13 м/с.

В среду, 13 марта, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах местами небольшой снег. Ночью будет -12...-10 градусов, днем обещают -7...-5 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В четверг, 14 марта, местами небольшой снег. Ночью температура опустится до -15...-13 градусов, в пригороде до -18...-16 градусов. Днем будет -6...-4 градусов. Ветер западный 4–9 м/с.

В Новосибирске синоптики составили уточненный прогноз погоды на март. В середине месяца зима еще попробует взять реванш, но в итоге уступит теплу.

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