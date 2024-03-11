Приближается холодный фронт: в Новосибирске ждут мороз до -15 градусов

В Новосибирске похолодает в период с 12 по 14 марта, но температура останется в пределах нормы. Ночные температуры могут опуститься до -18 градусов. Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» составили прогноз ближайшие дни.
— Сегодня фронтальные разделы смещаются на Кузбасс. У нас по югу области умеренный снег в ночные часы. Температурный фон сохраняется в пределах нормы. И 14 марта после прохождения холодного фронта потеплеет. Днем уже солнцем прогревается земля. На весь период область пониженного атмосферных давлений сохраняется, — рассказала НГС 11 марта начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова.
В Новосибирске в вторник, 12 марта, местами небольшой снег. Ночью обещают температуру
В среду, 13 марта, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах местами небольшой снег. Ночью будет
В четверг, 14 марта, местами небольшой снег. Ночью температура опустится до
В Новосибирске синоптики составили уточненный прогноз погоды на март. В середине месяца зима еще попробует взять реванш, но в итоге уступит теплу.