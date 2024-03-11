Сочи, Ялта или Стамбул? Куда поедут отдыхать россияне на майские праздники за границу и по стране и сколько это стоит

Санкт-Петербург — одно из самых популярных направлений на майские среди краснодарцев Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В этом году россияне официально отдыхают целых 10 дней на майские праздники — с 28 апреля по 1 мая, с 4 по 5 и с 9 по 12 мая. Традиционно в эти даты люди берут еще и дополнительные отгулы, чтобы устроить себе мини-отпуск. Подумать о том, куда вы хотите отправиться в эти дни, лучше заранее. Туроператоры говорят, что, бронируя отдых сейчас, можно сэкономить и выбрать выгодные предложения, пока они еще есть.

Портал 93.RU узнал у турагентства, какие направления на майские праздники самые популярные в России и за границей и как сильно отличаются цены на туры.



Топ-5 направлений в России

Первое место по числу бронирований сейчас занимает Анапа , рассказала 93.RU Надежда Скрипник, директор краснодарской турфирмы «Карта Мира». Тур на 5 дней на майские обойдется в Анапе от 46 тысяч рублей на двоих по системе «всё включено» с трехразовым питанием. Например, такие цены на номера в четырехзвездочном отеле Majestic by ALEAN или трехзвездочной «Славянке». Среди пятизвездочных отелей пользуются спросом «Довиль» и Grand Anapa, цены там от 72 тысяч рублей. Даже если море для вас будет еще холодным, вы сможете искупаться в бассейне на территориях комплексов.



Средняя температура воды в Черном море в начале мая составляет +13 градусов, поэтому купаться лучше в бассейнах Источник: Majestik-hotel.ru











Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров, говорит, что спрос на гостиницы «всё включено» в Анапе даже выше, чем в Сочи. Такой формат отдыха выбирают часто туристы с детьми. Это освобождает родителей от лишних трат на питание и планирование досуга. На территории комплексов детям всегда есть чем заняться.



В Геленджике , по данным турфирмы «Карта Мира», туристы бронируют номера в четырехзвездочном отеле «Биарриц» с водными горками также по системе «всё включено». Отдых на пять дней на двоих обойдется здесь в 70 тысяч рублей на майские праздники.



Что интересно, в Сочи из-за большего разнообразия гостиниц можно отдохнуть даже дешевле, чем в Геленджике. Но в стоимость будет входить только завтрак. Например, 5 дней на двоих в отеле с бассейном Bridge Resort стоит от 51 тысячи рублей. Как говорит Надежда Скрипник, в «Старом Сочи» можно найти предложения даже за 23–37 тысяч рублей.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Крым стали больше бронировать по сравнению с прошлым годом. Тогда, по оценкам Российского союза туриндустрии, спрос снизился на 40–70%. Всё из-за опасений туристов по поводу безопасности отдыха на полуострове. Сейчас же интерес к Крыму возвращается.



Выбирают, например, центр Ялты . Популярностью пользуется отель еще советской постройки, но с хорошим ремонтом и бассейном — «Интурист». Остановиться здесь на 5 дней на майские на двоих стоит 34 тысячи рублей.

Отель в Ялте Источник: Yalta-inturist.ru











Еще одно популярное направление — Санкт-Петербург . В это время в Северной столице уже довольно тепло для прогулок и знакомства с красотой города. В Питере на двоих в отелях три-четыре звезды можно забронировать номер с завтраком на пять дней за 33–40 тысяч рублей. И это в центре города.



Но перелет в эту стоимость не входит. По данным «Авиасейлс», сейчас один билет на самолет из Сочи до Санкт-Петербурга в начале мая стоит около 22 тысяч рублей. То есть, если вы едете вдвоем, только в одну сторону вы потратите столько, сколько стоит проживание в отеле. В итоге на отдых уйдет не меньше 120 тысяч рублей, а это уже сопоставимо с турами за границу.



Топ-5 направлений за границей

В туры в зарубежные страны туроператоры сразу включают траты на перелет, трансфер до отеля и обратно, а заодно и медстраховку. Поэтому стоимость самого отдыха может показаться выше, но по итогу ваши траты будут примерно на том же уровне, что и праздничные выходные в Сочи.



Самая популярная страна среди россиян — Турция . По данным турфирмы «Карта Мира», на майские есть большой спрос как в Стамбул , так и на Средиземноморское побережье: Белек, Кемер, Анталья, Сиде и Аланья.

В Стамбуле в мае столбики термометров поднимаются до +22 градусов Источник: Валерия Дульская / 93.RU











В Стамбуле в трехзвездочных отелях с завтраком стоимость проживания на двоих на майские праздники начинается от 138 тысяч рублей за пять дней. На Анталийском побережье по системе «всё включено» отдых, включая перелет, обойдется в 112–151 тысячу рублей.



Растет популярность Египта. Говорят, что май — это один из лучших месяцев, чтобы посетить эту страну. Там можно найти места в четырехзвездочных отелях по системе «всё включено» от 142 тысяч на двоих.

— В Египте появились за последний год и очень хорошие, новые, стильные отели, но их ценник — от 400 тысяч рублей за неделю на двоих, — рассказала 93.RU Надежда Скрипник.

В мае в Шарм-эш-Шейхе воздух прогревается до +35 градусов, можно купаться Источник: Pexels.com











На Объединенные Арабские Эмираты также есть спрос. Наши туристы выбирают для отдыха чаще всего Абу-Даби и Дубай. Если рассматривать более бюджетные варианты для тех, кому интересен только пляж, — это Аджман и Шарджа.



— Есть разные варианты: и пляжный отель, и городской отель, но чаще всего берут городской трехзвездочный отель в Дубае на майские на 5 дней на двоих с завтраком. Стоимость — от 139 тысяч рублей, — рассказывает директор турфирмы «Карта Мира».

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Те, кто не ограничен в финансовом вопросе, бронируют отдых на Мальдивах на неделю. Четырехзвездочный отель по системе «всё включено» на двоих обойдется не меньше чем в 500 тысяч рублей.



Когда лучше бронировать?

Ближе к праздникам часто бывает так, что в популярных отелях уже появляется дефицит свободных мест.



В Ассоциации туроператоров (АТОР) советуют подумать о бронировании туров на майские праздники примерно до начала апреля. За неделю до отдыха выбрать подходящие варианты без наценки — практически невозможно.



Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал 93.RU, что из-за ограниченного коридора дат цены ближе к праздничным дням поднимаются на 15% и выше.