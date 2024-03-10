Морозы или оттепель? Когда закончатся снегопады в Новосибирске — изучаем прогнозы на новую рабочую неделю

В Новосибирске на следующей неделе продолжат идти снегопады. При этом будет и небольшое похолодание. Изучаем прогнозы погодных сервисов на рабочую неделю.

Гидрометцентр обещает, что снегопады будут в Новосибирске идти как минимум раз в два дня. В середине недели ожидается похолодание. Ночью температура может опуститься до -12... -13 градусов, при этом днем не будет холоднее -7 градусов.