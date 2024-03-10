Морозы или оттепель? Когда закончатся снегопады в Новосибирске — изучаем прогнозы на новую рабочую неделю

В Новосибирске на следующей неделе продолжат идти снегопады. При этом будет и небольшое похолодание. Изучаем прогнозы погодных сервисов на рабочую неделю.
Гидрометцентр обещает, что снегопады будут в Новосибирске идти как минимум раз в два дня. В середине недели ожидается похолодание. Ночью температура может опуститься до
Gismeteo предупреждает о сильных снегопадах, которые начнутся в четверг. Больше всего осадков ожидается в следующие выходные. Днем будет около -5 градусов.
Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что и начало недели будет снежным. Снегопады ослабнут только в четверг-пятницу. Со среды на два дня ночью ожидается похолодание до -12 градусов. А в следующее воскресенье температура в ночные часы повысится до -1 градуса.
Госавтоинспекция Новосибирской области попросила водителей быть аккуратнее на дорогах — синоптики предупредили о непогоде. С 10 по 12 марта в регионе ожидаются снегопады, ограничение видимости и похолодание.