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Морозы или оттепель? Когда закончатся снегопады в Новосибирске — изучаем прогнозы на новую рабочую неделю

Ясных деньков придется подождать

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В городе сильных морозов не будет

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В Новосибирске на следующей неделе продолжат идти снегопады. При этом будет и небольшое похолодание. Изучаем прогнозы погодных сервисов на рабочую неделю.

Гидрометцентр обещает, что снегопады будут в Новосибирске идти как минимум раз в два дня. В середине недели ожидается похолодание. Ночью температура может опуститься до -12... -13 градусов, при этом днем не будет холоднее -7 градусов.

Пасмурно будет всю неделю

Пасмурно будет всю неделю

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Gismeteo предупреждает о сильных снегопадах, которые начнутся в четверг. Больше всего осадков ожидается в следующие выходные. Днем будет около -5 градусов.

Сильные порывы ветра до <nobr class="_">15 м/с</nobr> ожидаются в следующую субботу

Сильные порывы ветра до 15 м/с ожидаются в следующую субботу

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Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что и начало недели будет снежным. Снегопады ослабнут только в четверг-пятницу. Со среды на два дня ночью ожидается похолодание до -12 градусов. А в следующее воскресенье температура в ночные часы повысится до -1 градуса.

Ясных весенних деньков еще ждать и ждать

Ясных весенних деньков еще ждать и ждать

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Госавтоинспекция Новосибирской области попросила водителей быть аккуратнее на дорогах — синоптики предупредили о непогоде. С 10 по 12 марта в регионе ожидаются снегопады, ограничение видимости и похолодание.

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