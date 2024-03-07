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Весна Семь кругов сада

«Важен возраст рассады»: названы три культуры, которые нужно обязательно посеять в марте

Главную роль играет возраст растений при высадке на постоянное место

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В марте сеют три основных овоща

Новосибирский агроном перечислила культуры, которые нужно обязательно посеять в марте, чтобы получить в этом сезоне хороший урожай.

Так до 15 марта досеивают перцы и баклажаны для открытого грунта. А с середины месяца помидоры.

— Возраст каждой культуры на момент высадки на постоянное место должен быть определенным. Это очень важно учитывать, если хотите получить хороший урожай. У перца и баклажана это 75 дней, у томатов 60 дней, — напоминает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Подробнее смотрите в видео выше.

Также агроном перечислила, какие именно сорта помидоров стоит выбрать.

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