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«С ног сносит»: в Новосибирск в феврале пришла весна — по улицам бегут ручьи и дует сильный ветер

Новосибирцы присылают видео и фото непогоды

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Улицы города превратились в ручьи

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В Новосибирске утром, 10 февраля, начался дождь, снег начал таять, по улицам побежали ручьи. Температура воздуха поднялась до 3 градусов тепла. Показываем, как выглядят улицы города.

Погодная аномалия сопровождается сильным ветром — на площади Ленина он повалил элементы инсталляции, принадлежащие местному заведению общепита. У ТРЦ «Сан Сити» сильный ветер снес урны для мусора.

— На Советской лужи, все растаяло. Жуткий ветер, — сообщила читательница НГС Ева Плаксиенко.

На Ленина ветром снесло конструкцию

На Ленина ветром снесло конструкцию

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Местная жительница Галина Занудина отметила, что в районе станции метро «Площадь Маркса» ветер буквально сносит с ног. Ручьи текут поверх льда, из-за чего трудно передвигаться — очень скользко.

На улице Щетникина вода залила пешеходный переход

На улице Щетникина вода залила пешеходный переход

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Ветер сопровождается мелким моросящим дождем. Горожане жалуются, что из-за этого на улицах плохая видимость.

О том, что происходит в городе сегодня утром, НГС рассказывает в онлайн-трансялции.

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