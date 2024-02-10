«С ног сносит»: в Новосибирск в феврале пришла весна — по улицам бегут ручьи и дует сильный ветер

В Новосибирске утром, 10 февраля, начался дождь, снег начал таять, по улицам побежали ручьи. Температура воздуха поднялась до 3 градусов тепла. Показываем, как выглядят улицы города.
Погодная аномалия сопровождается сильным ветром — на площади Ленина он повалил элементы инсталляции, принадлежащие местному заведению общепита. У ТРЦ «Сан Сити» сильный ветер снес урны для мусора.
— На Советской лужи, все растаяло. Жуткий ветер, — сообщила читательница НГС Ева Плаксиенко.
Местная жительница Галина Занудина отметила, что в районе станции метро «Площадь Маркса» ветер буквально сносит с ног. Ручьи текут поверх льда, из-за чего трудно передвигаться — очень скользко.
Ветер сопровождается мелким моросящим дождем. Горожане жалуются, что из-за этого на улицах плохая видимость.
О том, что происходит в городе сегодня утром, НГС рассказывает в онлайн-трансялции.