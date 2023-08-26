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Сосулька сломала позвоночник 9-летней девочке — за это судят инженера управляющей компании

Инженеру грозит до 6 лет лишения свободы

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Инженер о наледи знал, но не огородил опасный участок от прохожих

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В Дзержинском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело в отношении инженера участка ООО «Строймаркет». По версии следствия, из-за его беспечности тяжкий вред здоровью получила 9-летняя девочка.

— 23 февраля инженер осуществлял дежурство от имени ООО «Строймаркет» по осмотру многоквартирного жилого дома № 26а по ул. Лазарева, выявив на кирпичном выступе дома снежную массу. Он разместил сигнальную ленту на фасаде дома, не ограничив опасный участок местности для предотвращения прохода граждан, — следует из материалов дела.

В тот же день снежная масса с наледью рухнула на девочку 2013 года рождения, сломав ей позвоночник.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности с последствиями в виде тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК), инженеру грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее следователи начали проверку после падения сосульки на 14-летнюю девочку в Октябрьском районе Новосибирска. Инцидент произошел 20 марта на улице Кирова.

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