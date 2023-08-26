Сосулька сломала позвоночник 9-летней девочке — за это судят инженера управляющей компании

В Дзержинском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело в отношении инженера участка ООО «Строймаркет». По версии следствия, из-за его беспечности тяжкий вред здоровью получила 9-летняя девочка.
— 23 февраля инженер осуществлял дежурство от имени ООО «Строймаркет» по осмотру многоквартирного жилого дома
В тот же день снежная масса с наледью рухнула на девочку 2013 года рождения, сломав ей позвоночник.
За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности с последствиями в виде тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК), инженеру грозит до шести лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.
Ранее следователи начали проверку после падения сосульки на 14-летнюю девочку в Октябрьском районе Новосибирска. Инцидент произошел 20 марта на улице Кирова.