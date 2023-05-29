Майские грозы: в Новосибирске выпал град — фото из карьера Мочище

В Заельцовском районе Новосибирска сегодня, 29 мая, пошел град. Местные жители сфотографировали ледяные частицы. Как рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре, это последствия грозы.

— Сегодня днем у нас развилась конвективная облачность. Прошла гроза — у нас отмечалась в Учебном. В связи с этим с хорошо развитой конвективной областью у нас формируются градовые очаги, — рассказал НГС дежурный синоптик.

