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Майские грозы: в Новосибирске выпал град — фото из карьера Мочище

Днем в городе начался дождь и прогремел гром

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Фото сделано сегодня на карьере Мочище

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В Заельцовском районе Новосибирска сегодня, 29 мая, пошел град. Местные жители сфотографировали ледяные частицы. Как рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре, это последствия грозы.

— Сегодня днем у нас развилась конвективная облачность. Прошла гроза — у нас отмечалась в Учебном. В связи с этим с хорошо развитой конвективной областью у нас формируются градовые очаги, — рассказал НГС дежурный синоптик.

По данным «Яндекс.Погоды», дождь сегодня будет до 18:00. После в городе будет облачно, а солнце выглянет к закату, в 21:50.

На этой неделе начнется лето, и, как обещают популярные сервисы прогнозов погоды, придет жара до +32 градусов. Смотрим, что нас ждет в первой неделе июня.

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