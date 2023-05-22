Где растет орляк: новосибирцы собирают папоротник — как он выглядит и что из него приготовить

Новосибирцы начали собирать папоротник-орляк. По словам сибиряков, его еще мало в лесах и растения еще небольшого роста. Сибиряки делятся фотографиями в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» в социальной сети «ВКонтакте».
Одни спрашивают, где найти папоротник, другие пишут, что смогли отыскать первый урожай дикороса.
— В направлении Академгородка орляк пошел, но еще маленький. Насобирали около 3 кг, думаю, на следующих выходных нормально будет, — пишет участница сообщества Лариса.
Заядлый грибник Константин Зеленцов рассказал, что орляк в основном сейчас невысокий — 15 см.
— Орляка очень мало, скорее всего, потому что весна затяжная, и, возможно, потому что в ноябре стукнули морозы. А снегом, как одеялом, почву не укрыло, поэтому прихватило орляк. Папоротник сейчас не везде и с опозданием на 10 дней растет. Еще есть примета — если черемуха зацвела, можно папоротник собирать на еду. В данный момент и черемша идет, но ее везут с Алтая. Следующий дикорос, который пойдет — слизун, — рассказал корреспонденту НГС Константин Зеленцов.
Орляк обыкновенный — многолетний папоротник, один из самых распространенных и крупных папоротников в России. В пищу употребляют его неразвернувшиеся листья. Для употребления в пищу его жарят, варят, тушат, а также солят и маринуют.
Ранее НГС писал, что новосибирцы собирают последние в сезоне урожаи сморчков. Для этого они исследуют ближайшие леса.