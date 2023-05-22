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Тема дняНовосибирцы показали фото собранного папоротника
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Где растет орляк: новосибирцы собирают папоротник — как он выглядит и что из него приготовить

По словам ценителей дикоросов, в этом году его еще немного

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Папоротника в этом году немного

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Новосибирцы начали собирать папоротник-орляк. По словам сибиряков, его еще мало в лесах и растения еще небольшого роста. Сибиряки делятся фотографиями в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» в социальной сети «ВКонтакте».

Одни спрашивают, где найти папоротник, другие пишут, что смогли отыскать первый урожай дикороса.

— В направлении Академгородка орляк пошел, но еще маленький. Насобирали около 3 кг, думаю, на следующих выходных нормально будет, — пишет участница сообщества Лариса.

Папоротника в этом году мало

Папоротника в этом году мало

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Заядлый грибник Константин Зеленцов рассказал, что орляк в основном сейчас невысокий — 15 см.

— Орляка очень мало, скорее всего, потому что весна затяжная, и, возможно, потому что в ноябре стукнули морозы. А снегом, как одеялом, почву не укрыло, поэтому прихватило орляк. Папоротник сейчас не везде и с опозданием на 10 дней растет. Еще есть примета — если черемуха зацвела, можно папоротник собирать на еду. В данный момент и черемша идет, но ее везут с Алтая. Следующий дикорос, который пойдет — слизун, — рассказал корреспонденту НГС Константин Зеленцов.

Малое количество дикороса связывают с климатом

Малое количество дикороса связывают с климатом

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Орляк обыкновенный — многолетний папоротник, один из самых распространенных и крупных папоротников в России. В пищу употребляют его неразвернувшиеся листья. Для употребления в пищу его жарят, варят, тушат, а также солят и маринуют.

Папоротник собирают вместе с грибами

Папоротник собирают вместе с грибами

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Ранее НГС писал, что новосибирцы собирают последние в сезоне урожаи сморчков. Для этого они исследуют ближайшие леса.

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ПапоротникЛесДикоросыНовосибирск
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