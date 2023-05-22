Где растет орляк: новосибирцы собирают папоротник — как он выглядит и что из него приготовить

— Орляка очень мало, скорее всего, потому что весна затяжная, и, возможно, потому что в ноябре стукнули морозы. А снегом, как одеялом, почву не укрыло, поэтому прихватило орляк. Папоротник сейчас не везде и с опозданием на 10 дней растет. Еще есть примета — если черемуха зацвела, можно папоротник собирать на еду. В данный момент и черемша идет, но ее везут с Алтая. Следующий дикорос, который пойдет — слизун, — рассказал корреспонденту НГС Константин Зеленцов.