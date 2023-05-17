Безоблачно и без осадков: к выходным в Новосибирске потеплеет — прогноз погоды от синоптиков

В Новосибирске в ближайшие три дня температура воздуха будет постепенно повышаться. К выходным в городе будет больше +20 градусов.



— Смещается на нашу территорию гребень от антициклона, и потом антициклональный характер погоды будет сохраняться. Давление будет расти, и за счет этого будет безоблачно и без осадков. Сейчас у нас восточная периферия антициклона, а к субботе будет смещаться на юго-восточную периферию, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.