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Безоблачно и без осадков: к выходным в Новосибирске потеплеет — прогноз погоды от синоптиков

К субботе температура воздуха поднимется до +22 градусов

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Все три дня в городе не будет осадков

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В Новосибирске в ближайшие три дня температура воздуха будет постепенно повышаться. К выходным в городе будет больше +20 градусов.

— Смещается на нашу территорию гребень от антициклона, и потом антициклональный характер погоды будет сохраняться. Давление будет расти, и за счет этого будет безоблачно и без осадков. Сейчас у нас восточная периферия антициклона, а к субботе будет смещаться на юго-восточную периферию, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

В четверг, 18 мая, ночью температура будет 0... +2 градуса, в пригороде заморозки до -2 градусов. Днем потеплеет до +13... +15 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, днем порывы до 13 м/с.

В пятницу, 19 мая, ночью температура будет +3... +5 градусов, в пригороде заморозки до -1 градуса. Днем обещают до +17... +19 градусов. Ветер восточный 3–8 м/с, днем местами до 13 м/с.

В субботу, 20 мая, ночью будет +4... +6 градусов, днем обещают до +20... +22 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/с, порывы до 13 м/с.

Синоптики рассказали, какой будет погода на последний звонок в Новосибирске. Праздник у школьников запланирован на 25 мая.

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