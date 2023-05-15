В Новосибирске ожидается слабая магнитная буря — что это значит

В Новосибирске ожидается магнитная буря 24 мая. За день до этого начнутся возмущения в магнитосфере.
Прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По ее данным, буря будет слабой.
— Не может быть локальной магнитной бури, это общее явление для всей Земли. Оно связано с тем, что приходит поток частиц от Солнца, который вызывает возмущение магнитного поля Земли. Этот прогноз касается такой структуры, как корональная дыра. Это долгоживущее образование, оно может существовать несколько месяцев, из него в межпланетное пространство идет довольно большой поток плазмы. Когда корональная дыра оказывается в геоэффективной зоне на Солнце, этот поток может накрывать Землю. Соответственно, приводить к каким-то возмущениям, — ранее рассказал НГС Сергей Кузин, доктор физических наук, заведующий лабораторией Физического института РАН.
Другой специалист, директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев, объяснял, что до конца неизвестно, влияют ли магнитные бури на здоровье людей. Всё зависит от индивидуальной чувствительности, состояния и здоровья человека.
— Есть люди, которые это чувствуют, а есть те, на кого это никак не влияет. Более того, есть люди, на которых одна магнитная буря влияет, а следующая — уже нет. Средне статистика говорит, что сильные бури оказывают некое влияние, но на здорового человека это вообще никак не повлияет. Не нужно преувеличивать это влияние. Если магнитная буря идет — все
В Новосибирске на этой неделе ожидается потепление до