От +8 градусов до +23 градусов. Какой день в Новосибирске станет самым теплым на следующей неделе — прогноз погоды

По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет облачно с прояснениями, только в четверг и пятницу ожидается солнечная погода. Самым холодным днем станет среда, температура опустится до +9 градусов , но к концу недели станет теплее, температура поднимется до +23 градусов . Ночью уже не будет минусовых значений, синоптики отмечают, что холоднее всего ночью будет во вторник, среду и четверг.