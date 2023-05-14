От +8 градусов до +23 градусов. Какой день в Новосибирске станет самым теплым на следующей неделе — прогноз погоды

В Новосибирск пришла холодная погода, но календарное лето становится всё ближе. На следующей неделе температура может опуститься до
По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет облачно с прояснениями, только в четверг и пятницу ожидается солнечная погода. Самым холодным днем станет среда, температура опустится до
Сервис Gismeteo также обещает погоду облачную с прояснениями, солнце порадует жителей города только в пятницу. В середине недели температура опустится до
World-Weather прогнозирует пасмурную погоду, иногда с прояснениями, солнце стоит ожидать только в пятницу. Самым теплым днем также может стать воскресенье, температура поднимется до
Недавно мы посмотрели, какая погоду будет в июне в Новосибирске. В первый месяц лета не прогнозируют слишком жарких дней.