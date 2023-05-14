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От +8 градусов до +23 градусов. Какой день в Новосибирске станет самым теплым на следующей неделе — прогноз погоды

НГС изучил данные синоптиков трех сервисов

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Всю неделю в городе будет преимущественно пасмурно, но ожидают и солнечные дни

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В Новосибирск пришла холодная погода, но календарное лето становится всё ближе. На следующей неделе температура может опуститься до +8 градусов, но к концу недели подняться до +23 градусов. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, чего ждать новосибирцам в середине мая.

По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет облачно с прояснениями, только в четверг и пятницу ожидается солнечная погода. Самым холодным днем станет среда, температура опустится до +9 градусов, но к концу недели станет теплее, температура поднимется до +23 градусов. Ночью уже не будет минусовых значений, синоптики отмечают, что холоднее всего ночью будет во вторник, среду и четверг.

Теплее всего будет в конце недели

Теплее всего будет в конце недели

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Сервис Gismeteo также обещает погоду облачную с прояснениями, солнце порадует жителей города только в пятницу. В середине недели температура опустится до +8 градусов, а к концу поднимется до +22 градусов. При этом, по данным синоптиков, во вторник и среду ожидают небольшой дождь. Самая холодная ночь за неделю будет в четверг: температура опустится до +2 градусов.

Синоптики ожидают дожди

Синоптики ожидают дожди

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World-Weather прогнозирует пасмурную погоду, иногда с прояснениями, солнце стоит ожидать только в пятницу. Самым теплым днем также может стать воскресенье, температура поднимется до +19 градусов. Но до этого в середине недели опустится до +8 градусов. Дожди синоптики не прогнозируют.

Самым теплым днем будет воскресенье

Самым теплым днем будет воскресенье

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Недавно мы посмотрели, какая погоду будет в июне в Новосибирске. В первый месяц лета не прогнозируют слишком жарких дней.

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