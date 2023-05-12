Солнечно, но прохладно: синоптики составили прогноз погоды на выходные в Новосибирске

В ближайшие трое суток в Новосибирске будет солнечно, сухо и прохладно. Синоптики Западно-Сибирского УГМС составили прогноз на выходные и понедельник.
На предстоящую ночь ожидается температура около нуля, в пригороде возможно понижение до -4. Днем обещают
Ночью 14-го столбик термометра покажет от 0 до +2, днем
— Сильных осадков не прогнозируем, но среднесуточные температуры по-прежнему ожидаются ниже климатической нормы на
Лето в Новосибирске, по предварительным прогнозам, будет не слишком жарким. «Яндекс.Погода» предполагает, что в июне в Новосибирске будет 11 ясных дней, 7 дней — с длительными осадками, 12 — с переменной облачностью. Влажность воздуха обещают 61%, в среднем ветер будет дуть со скоростью