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Тема дняСолнечно, но прохладно - прогноз на выходные
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Солнечно, но прохладно: синоптики составили прогноз погоды на выходные в Новосибирске

Температуры чуть ниже климатической нормы

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Пока новосибирцам рано ждать тепла

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В ближайшие трое суток в Новосибирске будет солнечно, сухо и прохладно. Синоптики Западно-Сибирского УГМС составили прогноз на выходные и понедельник.

На предстоящую ночь ожидается температура около нуля, в пригороде возможно понижение до -4. Днем обещают +11... +13, ветер северо-восточный скоростью 2–7 м/с ночью, 4–9 м/с днем.

Ночью 14-го столбик термометра покажет от 0 до +2, днем +11... +13. Ветер восточный со скоростью 4–9 м/с ночью, 6–11 м/с днем. 15 мая ночью также обещают температуру в районе нуля, днем +17... +19. Ночью ветер будет восточным, днем северо-западным со скоростью 3–8 м/с.

— Сильных осадков не прогнозируем, но среднесуточные температуры по-прежнему ожидаются ниже климатической нормы на 2–4 градуса, — пояснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Лето в Новосибирске, по предварительным прогнозам, будет не слишком жарким. «Яндекс.Погода» предполагает, что в июне в Новосибирске будет 11 ясных дней, 7 дней — с длительными осадками, 12 — с переменной облачностью. Влажность воздуха обещают 61%, в среднем ветер будет дуть со скоростью 3,2 м/с. В июне температура воздуха будет колебаться между +18 и +24 градусами.

УГМССибирьГидрометцентр
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