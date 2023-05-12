Новосибирские кладбища начали обрабатывать от клещей — когда там станет безопасно

На территории новосибирских кладбищ проводят противоклещевые мероприятия. Работы планируют закончить к 22 мая.
Как сообщили в официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска, обработку проводит подрядная организация:
— Вручную обрабатывает все территории кладбищ поквартально, включая отдаленные участки. Начинают традиционно с воинских мемориалов и объектов массового посещения гражданами, — говорится в сообщении.
При этом МКУ «Ритуальные услуги» при посещении кладбищ просит соблюдать меры предосторожности от укуса клещей: выбирать закрытую одежду, пользоваться специальными репеллентами.
По данным регионального Роспотребнадзора, в области за неделю со 2 по 9 мая всего обработано более 677,6 га территорий парков, кладбищ, летних оздоровительных лагерей, баз отдыха и санаториев.
С начала сезона в медицинские организации Новосибирской области обратились по поводу укусов клещей 598 человек. Одного из жителей региона госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит, но диагноз не подтвердился.