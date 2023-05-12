freedom
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 6/10
usd 75.88
eur 82.89
Тема дняКто подбросил голову лошади на Романтиков?
Все новости
Все новости

Новосибирские кладбища начали обрабатывать от клещей — когда там станет безопасно

Всего за прошлую неделю в регионе обработано более 677,6 га территорий

2 867

Обработка продолжится до 22 мая

Поделиться

На территории новосибирских кладбищ проводят противоклещевые мероприятия. Работы планируют закончить к 22 мая.

Как сообщили в официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска, обработку проводит подрядная организация:

— Вручную обрабатывает все территории кладбищ поквартально, включая отдаленные участки. Начинают традиционно с воинских мемориалов и объектов массового посещения гражданами, — говорится в сообщении.

При этом МКУ «Ритуальные услуги» при посещении кладбищ просит соблюдать меры предосторожности от укуса клещей: выбирать закрытую одежду, пользоваться специальными репеллентами.

По данным регионального Роспотребнадзора, в области за неделю со 2 по 9 мая всего обработано более 677,6 га территорий парков, кладбищ, летних оздоровительных лагерей, баз отдыха и санаториев.

С начала сезона в медицинские организации Новосибирской области обратились по поводу укусов клещей 598 человек. Одного из жителей региона госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит, но диагноз не подтвердился.

Мэрия НовосибирскаРитуальные услугиКлещи
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter