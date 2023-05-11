freedom
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 6/10
usd 76.69
eur 84.15
Тема дняНа видео попал конфликт автомобилистов
Все новости
Все новости

Температура ниже нормы. Глава Гидрометцентра России — о погоде в Новосибирской области

Необычно холодную погоду для региона ожидают в ближайшие дни

208

С субботы температура упадет ниже нормы

Поделиться

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидают необычно холодную погоду. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Начиная с субботы температура в Омской, Новосибирской областях будет ниже нормы на четыре градуса, — цитирует Вильфанда агентство ТАСС.

Температуру ниже климатической нормы также прогнозируют в Краснодарском, Красноярском краях, Крыму, Омской области и в Ставрополье. А в Краснодарском крае ожидают сильный дождь, в горах — с мокрым снегом.

Недавно о похолодании в Новосибирске сообщили в Западно-Сибирском УГМС, температура может опуститься до 0 градусов.

ПогодаТемператураПохолоданиеРоман Вильфанд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter