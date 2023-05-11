Температура ниже нормы. Глава Гидрометцентра России — о погоде в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидают необычно холодную погоду. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Начиная с субботы температура в Омской, Новосибирской областях будет ниже нормы на четыре градуса, — цитирует Вильфанда агентство ТАСС.
Температуру ниже климатической нормы также прогнозируют в Краснодарском, Красноярском краях, Крыму, Омской области и в Ставрополье. А в Краснодарском крае ожидают сильный дождь, в горах — с мокрым снегом.
Недавно о похолодании в Новосибирске сообщили в Западно-Сибирском УГМС, температура может опуститься до