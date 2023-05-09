Наводнение на севере Красноярского края: в одном из поселков затопило дом и несколько машин

В поселке Стрелка рядом с Лесосибирском в Красноярском крае начались затопления садовых участков. Об этом пишут местные жители и краевая полиция.
9 мая в Енисее резко поднялся уровень воды. Кроме того, на Енисее и Ангаре начался ледоход с ледовыми заторами. На кадрах видно, что пострадал автомобиль, который был припаркован у берега. Местные жители пишут, что машину удалось вытащить.
В полиции сообщили, что жителям помогают эвакуироваться в пункты временного размещения. Несколько участков оказались затоплены водой. Также от воды пострадал один частный дом.
Ранее мы рассказывали о начале паводков в Красноярском крае. Спасатели говорили, что из-за низкого уровня воды в Енисее сильных наводнений в регионе и в Красноярске не ожидается.
При этом в Новосибирской области страдают от противоположенной проблемы: здесь сейчас стоит смог от лесных пожаров.