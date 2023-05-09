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Наводнение на севере Красноярского края: в одном из поселков затопило дом и несколько машин

Местные жители сообщают о том, что уровень воды в Енисее сильно вырос

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Паводки начались из-за ледохода на Енисее и Ангаре

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В поселке Стрелка рядом с Лесосибирском в Красноярском крае начались затопления садовых участков. Об этом пишут местные жители и краевая полиция.

Жителей нескольких домов в поселке Стрелка пришлось эвакуировать

Жителей нескольких домов в поселке Стрелка пришлось эвакуировать

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9 мая в Енисее резко поднялся уровень воды. Кроме того, на Енисее и Ангаре начался ледоход с ледовыми заторами. На кадрах видно, что пострадал автомобиль, который был припаркован у берега. Местные жители пишут, что машину удалось вытащить.

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Видео: Я живу в Лесосибирске / Vk.com

В полиции сообщили, что жителям помогают эвакуироваться в пункты временного размещения. Несколько участков оказались затоплены водой. Также от воды пострадал один частный дом.

Ранее мы рассказывали о начале паводков в Красноярском крае. Спасатели говорили, что из-за низкого уровня воды в Енисее сильных наводнений в регионе и в Красноярске не ожидается.

При этом в Новосибирской области страдают от противоположенной проблемы: здесь сейчас стоит смог от лесных пожаров.

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