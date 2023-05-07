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Не выходим из дома и не открываем окна: Новосибирск снова накрыла едкая дымка из-за лесных пожаров

Из-за запаха гари жители города стараются не выходить из дома и не открывать окна

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Кровавое солнце и столб дыма увидели жители утром

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Сегодня, 7 мая, Новосибирск снова накрыла едкая дымка из-за лесных пожаров. Запах гари почувствовали жители города с самого утра, а вчера даже заметили гало. Читатели НГС отмечают, что стараются не выходить из дома и не открывать окна.

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Возгорание заметили вчера в Чулымском районе

Видео: читатель НГС

Вчера жительнице города удалось снять гало

Вчера жительнице города удалось снять гало

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— Из-за того что на улице тепло, дома становится душно. Окна мы не открываем, потому что тогда весь дом пропахнет гарью.

Видимость ухудшается второй день

Видимость ухудшается второй день

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На природе около водоема также заметили дымку

На природе около водоема также заметили дымку

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Вдалеке, по словам читателя, можно попытаться увидеть Краснообск

Вдалеке, по словам читателя, можно попытаться увидеть Краснообск

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В лесу воздух выглядит чище, дымка заметна меньше

В лесу воздух выглядит чище, дымка заметна меньше

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По данным научно-исследовательского института аэрокосмического мониторинга, вблизи Новосибирска зафиксировали несколько термоточек.

Вблизи Новосибирска зафиксировали термоточки

Вблизи Новосибирска зафиксировали термоточки

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В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что вчера зафиксировали 303 термические точки, из них в 5-киллометровой зоне — 199. Для стабилизации обстановки на территории Каргатского, Чулымского и Коченевского районов направили спасателей и технику. Кроме того, вблизи садоводческих обществ Новосибирского, Коченевского, Колыванского, Мошковского, Тогучинского районов дополнительно выставили 18 временных постов.

Смог в городе заметили еще 5 мая, тогда в мэрии объяснили, что это связано с лесными пожарами, и попросили жителей города долго не находиться на улице.

СмогГарьЛесные пожары
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