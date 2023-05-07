Не выходим из дома и не открываем окна: Новосибирск снова накрыла едкая дымка из-за лесных пожаров

Сегодня, 7 мая, Новосибирск снова накрыла едкая дымка из-за лесных пожаров. Запах гари почувствовали жители города с самого утра, а вчера даже заметили гало. Читатели НГС отмечают, что стараются не выходить из дома и не открывать окна.