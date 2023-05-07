Не выходим из дома и не открываем окна: Новосибирск снова накрыла едкая дымка из-за лесных пожаров

Сегодня, 7 мая, Новосибирск снова накрыла едкая дымка из-за лесных пожаров. Запах гари почувствовали жители города с самого утра, а вчера даже заметили гало. Читатели НГС отмечают, что стараются не выходить из дома и не открывать окна.
— Из-за того что на улице тепло, дома становится душно. Окна мы не открываем, потому что тогда весь дом пропахнет гарью.
По данным научно-исследовательского института аэрокосмического мониторинга, вблизи Новосибирска зафиксировали несколько термоточек.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что вчера зафиксировали 303 термические точки, из них в 5-киллометровой зоне — 199. Для стабилизации обстановки на территории Каргатского, Чулымского и Коченевского районов направили спасателей и технику. Кроме того, вблизи садоводческих обществ Новосибирского, Коченевского, Колыванского, Мошковского, Тогучинского районов дополнительно выставили 18 временных постов.
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