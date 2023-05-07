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Жара до +29 градусов. Какой день в Новосибирске станет самым теплым на следующей неделе — прогноз погоды

НГС изучил прогноз погоды трех сервисов и узнал, какой день будет самым теплым

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Всю неделю в городе будет преимущественно пасмурно, но ожидают и солнечные дни

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В Новосибирске с каждым днем становится всё теплее, а календарное лето приближается. Действительно, на следующей неделе температура днем в городе может подняться до +29 градусов, но в конце недели опуститься до +9 градусов. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, чего ждать новосибирцам на майских праздниках.

По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет облачно, только в понедельник и воскресенье ожидается солнечная погода. Самым теплым днем станет понедельник, температура поднимется до +29 градусов, но к концу недели похолодает до +9 градусов. Дожди сервис не прогнозирует, но во вторник и четверг будет пасмурно. Ночью температура уже не опустится до минусовых значений, синоптики отмечают, что в пятницу и субботу будут самые холодные ночи — +1 градус. 9 мая будет пасмурно, температура днем поднимется до +18 градусов.

Дождей, по данным сервиса, не будет

Дождей, по данным сервиса, не будет

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Сервис Gismeteo также обещает облачную погоду, солнце порадует жителей города в понедельник, пятницу и субботу. В начале недели температура может подняться до +28 градусов, но к концу опуститься до +12 градусов. В отличие от «Яндекс.Погоды», сервис прогнозирует небольшой дождь в четверг. Самая холодная ночь за неделю будет в субботу, температура опустится до +2 градусов. 9 мая ожидают пасмурную погоду, температура днем поднимется до +16 градусов.

Небольшой дождь может пойти в четверг

Небольшой дождь может пойти в четверг

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World-Weather прогнозирует ясную погоду в понедельник, в остальные дни за окном будет то облачно, то пасмурно. Самым теплым днем также может стать понедельник, температура поднимется до +26 градусов, но во вторник, станет пасмурно, а воздух днем прогреется до +18 градусов. Наиболее холодным днем будет суббота, днем температура опустится до +9 градусов, а ночью до +3 градусов. Дожди синоптики не прогнозируют. 9 мая ожидают пасмурную погоду, температура поднимется до +18 градусов.

Теплее всего будет в понедельник

Теплее всего будет в понедельник

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Недавно мы посмотрели какая погоду будет в июне в Новосибирске. В первый месяц лета не прогнозируют слишком жарких дней.

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