Жара до +29 градусов. Какой день в Новосибирске станет самым теплым на следующей неделе — прогноз погоды

В Новосибирске с каждым днем становится всё теплее, а календарное лето приближается. Действительно, на следующей неделе температура днем в городе может подняться до +29 градусов, но в конце недели опуститься до +9 градусов. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, чего ждать новосибирцам на майских праздниках.
По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет облачно, только в понедельник и воскресенье ожидается солнечная погода. Самым теплым днем станет понедельник, температура поднимется до +29 градусов, но к концу недели похолодает до +9 градусов. Дожди сервис не прогнозирует, но во вторник и четверг будет пасмурно. Ночью температура уже не опустится до минусовых значений, синоптики отмечают, что в пятницу и субботу будут самые холодные ночи — +1 градус.
Сервис Gismeteo также обещает облачную погоду, солнце порадует жителей города в понедельник, пятницу и субботу. В начале недели температура может подняться до +28 градусов, но к концу опуститься до +12 градусов. В отличие от «Яндекс.Погоды», сервис прогнозирует небольшой дождь в четверг. Самая холодная ночь за неделю будет в субботу, температура опустится до +2 градусов.
World-Weather прогнозирует ясную погоду в понедельник, в остальные дни за окном будет то облачно, то пасмурно. Самым теплым днем также может стать понедельник, температура поднимется до +26 градусов, но во вторник, станет пасмурно, а воздух днем прогреется до +18 градусов. Наиболее холодным днем будет суббота, днем температура опустится до +9 градусов, а ночью до +3 градусов. Дожди синоптики не прогнозируют.
Недавно мы посмотрели какая погоду будет в июне в Новосибирске. В первый месяц лета не прогнозируют слишком жарких дней.