Жара до +29 градусов. Какой день в Новосибирске станет самым теплым на следующей неделе — прогноз погоды

По прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», за окном почти всю неделю будет облачно, только в понедельник и воскресенье ожидается солнечная погода. Самым теплым днем станет понедельник, температура поднимется до +29 градусов, но к концу недели похолодает до +9 градусов. Дожди сервис не прогнозирует, но во вторник и четверг будет пасмурно. Ночью температура уже не опустится до минусовых значений, синоптики отмечают, что в пятницу и субботу будут самые холодные ночи — +1 градус. 9 мая будет пасмурно, температура днем поднимется до +18 градусов.