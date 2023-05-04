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Сибиряк уничтожал старую листву во дворе и спалил собственный дом

Пожарных вызвали соседи мужчины

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Первое время пожилой мужчина следил за огнем, а затем ушел в дом

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79-летний житель поселка Дивинка в Болотнинском районе не уследил за костром на участке и поджег собственный дом. Соседи пенсионера увидели дым и вызвали пожарных, но спасти жилье не удалось.

Как рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям и мэрии, мужчина наводил порядок на своем участке — собрал старую листву и поджег несколько костров.

— Пока огонь был сильным, следил за ним, а как он утих — пошел домой. Но порывы ветра вновь раздули затухающий огонь — он перекинулся на строения, затем на дом, — рассказали в департаменте.

В доме находилась пожилая женщина, которой трудно ходить — ее помогли вынести через окно соседи.

С 17 апреля в черте города Новосибирска зафиксировали 142 пожара, причиной 91 из них были нарушения правил пожарной безопасности. Чаще всего люди сжигали траву и мусор. В прошлом году за весь пожароопасный сезон оштрафовали 355 человек, которые нарушили правила безопасности.

С 24 апреля в Новосибирской области действует особый противопожарный режим — в это время нельзя жечь траву на садовых участках и жарить шашлыки даже на мангале. Срок его действия определен по 15 мая.

ГУ МЧС по Новосибирской областиМэрия НовосибирскаМай
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