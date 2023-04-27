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В небе над Новосибирском пройдет максимум звездопада эта-Аквариды — когда его ждать

Падающие звезды будут видны у созвездия Водолея

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Звездопад уже начался

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Ночью с 5 на 6 мая в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик метеорного потока эта-Аквариды. Он происходит от кометы Галлея.

В этом году звездопад активен с 19 апреля по 28 мая. Интенсивность начнет расти примерно за неделю перед максимумом, то есть с 28 апреля. Об этом говорится на странице учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ:

— Эта-Аквариды — слабый метеорный поток для северного неба. Активность хороша в течение недели, близкой к максимуму активности. Это быстрые метеоры, но мало огненных шаров. Радиант лежит в созвездии Водолея, которое появляется из-за горизонта ближе к утру в восточной части неба.

Во время максимума количество «падающих звезд» может достигнуть 40 в час.

Астрономы рекомендуют наблюдать за звездопадом за городом, где небо не засвечено.

В апреле новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки спутников Илона Маска, которые пролетали над Новосибирской областью. Для этого новосибирец отправился в село Дергаусово Тогучинского района. Посмотрите на кадры, которые у него получились.

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ЗвездопадМетеорный потокЭта-АкваридыПланетарий
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