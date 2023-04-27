В небе над Новосибирском пройдет максимум звездопада эта-Аквариды — когда его ждать

Ночью с 5 на 6 мая в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик метеорного потока эта-Аквариды. Он происходит от кометы Галлея.



В этом году звездопад активен с 19 апреля по 28 мая. Интенсивность начнет расти примерно за неделю перед максимумом, то есть с 28 апреля . Об этом говорится на странице учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ: