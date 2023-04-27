В небе над Новосибирском пройдет максимум звездопада эта-Аквариды — когда его ждать

Ночью с 5 на 6 мая в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик метеорного потока эта-Аквариды. Он происходит от кометы Галлея.
В этом году звездопад активен с 19 апреля по 28 мая. Интенсивность начнет расти примерно за неделю перед максимумом, то есть с
— Эта-Аквариды — слабый метеорный поток для северного неба. Активность хороша в течение недели, близкой к максимуму активности. Это быстрые метеоры, но мало огненных шаров. Радиант лежит в созвездии Водолея, которое появляется из-за горизонта ближе к утру в восточной части неба.
Во время максимума количество «падающих звезд» может достигнуть 40 в час.
Астрономы рекомендуют наблюдать за звездопадом за городом, где небо не засвечено.
В апреле новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки спутников Илона Маска, которые пролетали над Новосибирской областью. Для этого новосибирец отправился в село Дергаусово Тогучинского района. Посмотрите на кадры, которые у него получились.