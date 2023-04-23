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«Весна — к концу апреля»: глава Гидрометцентра России — о погоде в Новосибирской области

Потепление придет в регион на две недели позже нормы

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Также синоптики прогнозируют сложную ситуацию с половодьем

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что весна в Сибирь придет на полторы недели позже нормы. Потепление в Новосибирской области стоит ожидать только к концу апреля, а в мае из-за большого количества снега прогнозируют сложную ситуацию с половодьем.

— На юге Западной Сибири, хоть там постепенно аномалии становятся не такими суровыми — там было на 10–15 градусов ниже нормы, но всё равно к середине следующей недели отклонения будут — на 3–4 градуса ниже нормы. Томская, Новосибирская, Кемеровская области, юг Красноярского края, Хакасия — в эти регионы на 7–10 дней позже весна придет, к концу апреля, — цитирует Вильфанда агентство ТАСС.

Также руководитель Гидрометцентра России отметил, что в мае в районах, где протекают сибирские реки Обь, Енисей и Лена, прогнозируют сложную ситуацию с половодьем. В то время как половодье в европейской части России завершается, в Сибири только начинается.

— Много снега, поздно приходит весна, поэтому будет сложное половодье. Об этом конкретно уже будем информировать позже. Речь идет о сибирских реках Обь, Енисей и Лена, особенно Лена, — передает слова Роман Вильфанд агентство ТАСС.

Синоптики отмечают, что в верховьях рек половодье уже начиналось, но, после того как температура понизилась, всё замерзло.

Недавно НГС изучил, какая погода будет на майские праздники. По данным синоптиков, последний месяц весны будет не слишком теплым.

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ПогодаВеснаСиноптикиРоман ВильфандГидрометцентр РоссииПоловодье
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