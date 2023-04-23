«Весна — к концу апреля»: глава Гидрометцентра России — о погоде в Новосибирской области

— На юге Западной Сибири, хоть там постепенно аномалии становятся не такими суровыми — там было на 10–15 градусов ниже нормы, но всё равно к середине следующей недели отклонения будут — на 3–4 градуса ниже нормы. Томская, Новосибирская, Кемеровская области, юг Красноярского края, Хакасия — в эти регионы на 7–10 дней позже весна придет, к концу апреля, — цитирует Вильфанда агентство ТАСС.