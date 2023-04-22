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Новосибирск зацвел: смотрим на весенние первоцветы — а вы отличите пролеску от подснежника?

Теплая погода разбудила новосибирские цветы

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В Новосибирске и окрестностях стали появляться первые цветы — лето совсем близко!

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В Новосибирске началась по-настоящему теплая погода, и горожане заметили первые цветы.

Среди первоцветов самые распространенные — яркие цветы мать-и-мачехи. Они похожи на одуванчики, но цветки у мать-и-мачехи мельче, а на стеблях их может быть несколько. И они появляются в городе самыми первыми, едва температура на улице станет плюсовой: год назад новосибирцы заметили цветы еще в начале апреля.

Этот кустик мать-и-мачехи читатель НГС заметил почти в центре города — на проспекте Дзержинского

Этот кустик мать-и-мачехи читатель НГС заметил почти в центре города — на проспекте Дзержинского

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Эти симпатичные цветы легко спутать с подснежниками. Белоцветник весенний действительно на подснежник очень похож, но это абсолютно разные растения. Белоцветник формой напоминает колокольчик, а у подснежника (он же галантус) внешние лепестки длиннее, а внутренние образуют корону.

Нежный белоцветник можно встретить в Академгородке

Нежный белоцветник можно встретить в Академгородке

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Пролеска сибирская — еще одно яркое пятно после снега, так что ее легко заметить. «Смотрю на них и радуюсь: перезимовали все-таки!» — прокомментировала читательница НГС.

Нежный яркий цветок также встречается в Академгородке

Нежный яркий цветок также встречается в Академгородке

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В прошлом году горожане могли любоваться цветами гораздо раньше — уже в середине апреля распустились шафраны и подснежники.

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