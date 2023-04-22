Новосибирск зацвел: смотрим на весенние первоцветы — а вы отличите пролеску от подснежника?

В Новосибирске началась по-настоящему теплая погода, и горожане заметили первые цветы.
Среди первоцветов самые распространенные — яркие цветы мать-и-мачехи. Они похожи на одуванчики, но цветки у мать-и-мачехи мельче, а на стеблях их может быть несколько. И они появляются в городе самыми первыми, едва температура на улице станет плюсовой: год назад новосибирцы заметили цветы еще в начале апреля.
Эти симпатичные цветы легко спутать с подснежниками. Белоцветник весенний действительно на подснежник очень похож, но это абсолютно разные растения. Белоцветник формой напоминает колокольчик, а у подснежника (он же галантус) внешние лепестки длиннее, а внутренние образуют корону.
Пролеска сибирская — еще одно яркое пятно после снега, так что ее легко заметить. «Смотрю на них и радуюсь: перезимовали все-таки!» — прокомментировала читательница НГС.
В прошлом году горожане могли любоваться цветами гораздо раньше — уже в середине апреля распустились шафраны и подснежники.