Ни ветра, ни осадков: в Новосибирске на выходных потеплеет до +17

Выходные, 22 и 23 апреля, в Новосибирске будут ясными, теплыми и безветренными, а начало следующей рабочей недели окажется по-настоящему весенним. Об этом НГС рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.
В ночь с пятницы на субботу температуры будут еще минусовыми, от
В воскресенье, 23 апреля, ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, днем — поднимутся до
24 апреля синоптики ждут прохладную ночь с температурой
— После этого мы ждем кратковременное понижение температуры на пару дней, но к концу апреля всё восстановится. Ждем хорошую погоду: ни ветра, ни осадков, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
Ранее НГС писал о том, что начало апреля-2023 стало самым холодным за последние 5 лет. Самой теплой же оказалась середина весны 2020 года.