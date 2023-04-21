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Ни ветра, ни осадков: в Новосибирске на выходных потеплеет до +17

Но на смену весенней погоде придет похолодание

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К Новосибирску приближается долгожданное тепло

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Выходные, 22 и 23 апреля, в Новосибирске будут ясными, теплыми и безветренными, а начало следующей рабочей недели окажется по-настоящему весенним. Об этом НГС рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В ночь с пятницы на субботу температуры будут еще минусовыми, от -2 до -4 градусов, ветер юго-западный силой 3–8 м/с. В субботу, по прогнозам синоптиков, будет тепло: +10... +12 градусов.

В воскресенье, 23 апреля, ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, днем — поднимутся до +1... +13 градусов. Ветер усилится до 6–11 м/с, но останется теплым, юго-западным.

24 апреля синоптики ждут прохладную ночь с температурой +3... +5 градусов и по-настоящему весенний день — до +17 градусов.

— После этого мы ждем кратковременное понижение температуры на пару дней, но к концу апреля всё восстановится. Ждем хорошую погоду: ни ветра, ни осадков, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Ранее НГС писал о том, что начало апреля-2023 стало самым холодным за последние 5 лет. Самой теплой же оказалась середина весны 2020 года.

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